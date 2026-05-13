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OM Mercato : Marseille menacé d’exclusion des Coupes d’Europe, McCourt met tous les joueurs en vente !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 19:40
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Frank McCourt

L’OM traverse une situation financière extrêmement préoccupante. Au point que l’intégralité de l’effectif marseillais serait potentiellement sur le départ cet été.

Si l’Olympique risquerait une exclusion de toutes compétitions européennes la saison prochaine en raison du non-respect d’un accord conclu avec l’UEFA l’été dernier, la situation n’est guère mieux à l’Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, la DNCG, le gendarme financier du football français, serait très inquiète de la situation financière du club phocéen. Comme l’OL, il y aurait même un véritable risque d’exclusion de toute Coupe d’Europe.

La DNCG met un gros coup de pression à l’OM

Face à cette situation, l’OM serait dans l’obligation de vendre d’ici le 30 juin prochain. L’intégralité de l’effectif olympien serait ainsi à vendre, même les recrues récentes que sont Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Quinten Timber ou encore Igor Paixao.

La direction phocéenne et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, seraient donc à l’écoute du marché et tous les joueurs marseillais pourraient ainsi être cédés en cas d’offres jugées satisfaisantes par les différentes parties.

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