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FRANCE

FC Nantes : une grosse annonce tombe sur la vente du club !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 19:20
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Waldemar Kita

Selon Emmanuel Merceron, il y aurait très peu de chances que le FC Nantes soit vendu par Waldemar Kita cet été.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une possible vente du FC Nantes reviennent régulièrement dans l’actualité des Canaris. Entre la colère d’une partie des supporters envers la famille Kita et les nombreuses interrogations autour de l’avenir du club, le sujet continue d’alimenter les débats en coulisses comme sur les réseaux sociaux.

Mais du côté des observateurs proches du FC Nantes, la tendance ne semble pas vraiment aller dans le sens d’un changement de propriétaire à court terme. Interrogé sur une éventuelle vente du club dès cet été, l’insider nantais Emmanuel Merceron a affiché son scepticisme sur X.

« La vente ? Je ne vois pas de monde où ça se produit cet été »

« Cet été, je ne vois pas de monde où ça se produit. Mais je rêverais de me planter », a lâché le spécialiste des Canaris sur le réseau social, laissant entendre qu’une vente du club durant le prochain mercato estival paraît aujourd’hui très improbable malgré les nombreuses rumeurs apparues ces derniers mois.

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