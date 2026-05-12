FC Nantes : la phrase de trop qui fait exploser les supporters après la descente en Ligue 2

Après la relégation du FC Nantes en Ligue 2, un article de nos confrères de Ouest-France a déclenché une vive polémique en estimant que les supporters avaient aussi « leur part » dans la faillite du club. Une analyse immédiatement contestée par de nombreux fans nantais.

La descente du FC Nantes en Ligue 2 continue de provoquer de fortes secousses autour du club. Cette fois, c’est un article publié par nos confrères de Ouest-France qui a mis le feu aux poudres. Dans un papier revenant sur la saison catastrophe des Canaris, un journaliste du quotidien régional écrivait que les Nantais « payent les conséquences de leurs immenses fautes à tous les niveaux », en incluant également « les supporters » dans cette responsabilité collective.

Une phrase qui a immédiatement suscité l’incompréhension et la colère d’une partie du public nantais, déjà extrêmement tendu après une saison marquée par l’instabilité sportive, les critiques contre la direction de Waldemar Kita et une ambiance délétère autour de la Beaujoire.

Face aux réactions, notre confrère a rapidement tenté de clarifier sa pensée sur les réseaux sociaux. Il a reconnu « une maladresse » et assuré que « les supporters ne sont bien sûr pas responsables du fiasco ». Il expliquait surtout vouloir souligner que « la grève des encouragements » menée par certains groupes avait, selon lui, pu avoir « un impact sur les performances de l’équipe ».

Les supporters ne digèrent pas

Mais cette mise au point n’a pas convaincu de nombreux observateurs du club. Parmi les réponses les plus remarquées figure celle d’Emmanuel Merceron, figure médiatique bien connue des supporters nantais. Sur X, celui-ci a sèchement répondu : « Non, les supporters ne sont pas responsables de la descente en L2, et NON la grève n’a eu strictement aucun impact sur les performances de l’équipe. »

De nombreux supporters ont également dénoncé une forme de renversement des responsabilités, rappelant que la crise du club dure depuis plusieurs saisons. Ils pointent avant tout la gouvernance du FC Nantes, les choix sportifs contestés, le turnover permanent des entraîneurs et une politique jugée incohérente.

Une frustration plus que légitime

La question du rôle des supporters dans les périodes de crise reste toutefois sensible à Nantes. Historiquement, les tensions entre tribunes et direction ont souvent accompagné les saisons les plus compliquées du club, notamment cette saison avec les grèves.

Cette polémique illustre surtout le climat extrêmement inflammable qui entoure désormais le club jaune et vert. Entre défiance envers la direction, lassitude sportive et fracture émotionnelle, chaque prise de parole devient un sujet explosif dans l’environnement du FC Nantes. Mais vu comment le club tourne depuis plusieurs années, on ne peut malheureusement que comprendre le désarroi des supporters nantais…