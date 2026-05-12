RC Lens : Robin Risser déjà contesté après son trophée de meilleur gardien !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La soirée devait être parfaite pour Robin Risser. Sacré meilleur gardien de Ligue 1 lors des trophées UNFP, le jeune portier du RC Lens a confirmé son immense saison sous les couleurs sang et or.

Mais quelques minutes après cette récompense prestigieuse, une polémique inattendue a commencé à enfler autour du trophée… avec un autre gardien appartenant lui aussi au RC Lens.

Une première saison exceptionnelle pour Robin Risser

Arrivé l’été dernier en provenance du RC Strasbourg, Robin Risser a totalement explosé cette saison à Lens.

À seulement 21 ans, le gardien lensois s’est rapidement imposé comme l’une des grandes révélations du championnat. Avec 11 clean sheets et seulement 33 buts encaissés en 32 matchs, il a largement contribué à faire du RC Lens l’une des meilleures défenses de Ligue 1.

Ce trophée UNFP vient ainsi récompenser une progression fulgurante pour celui qui n’avait encore jamais joué en Ligue 1 avant cette saison.

Hervé Koffi relance totalement le débat

Mais pendant que Robin Risser célébrait sa récompense, le compte officiel d’Angers SCO a publié un message qui a immédiatement fait réagir autour d’Hervé Koffi.

Et pour cause : le gardien burkinabé appartient toujours au RC Lens et évoluait cette saison à Angers dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.

Le CM angevin a alors mis en avant plusieurs statistiques impressionnantes du portier lensois :

“Plus grand nombre d’arrêts.

Plus haut taux de buts évités.

Plus haut pourcentage d’arrêts.

Dix clean sheets.”

Avant de conclure avec une phrase qui a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux :

“Pour nous, c’est bien toi le meilleur gardien de Ligue 1.” Plus grand nombre d'arrêts.

Plus haut taux de buts évités.

Plus haut pourcentage d'arrêts.

Dix clean sheets.



Pas suffisant pour ce trophée, apparemment 🤷‍♂️



Pour nous, c'est bien toi le Meilleur Gardien de Ligue 1, Hervé 🖤🤍 pic.twitter.com/DYa3T369ri — Angers SCO (@AngersSCO) May 11, 2026

Deux gardiens lensois au cœur des débats

La situation devient forcément assez incroyable pour Lens. Car au final, les deux gardiens qui animent aujourd’hui le débat autour du meilleur portier du championnat appartiennent tous les deux au club artésien.

D’un côté, Robin Risser, révélation de la saison et officiellement récompensé par l’UNFP. De l’autre, Hervé Koffi, auteur de statistiques individuelles impressionnantes malgré un contexte collectif plus compliqué à Angers.

Lens pourrait avoir un vrai casse-tête cet été

Cette concurrence pourrait rapidement devenir un vrai sujet pour le RC Lens lors du prochain mercato.

Robin Risser semble désormais installé comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat, tandis qu’Hervé Koffi revient de prêt avec une cote encore renforcée après sa saison réussie à Angers.

Une chose est sûre : le RC Lens possède aujourd’hui deux gardiens capables de faire énormément parler en Ligue 1.