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FRANCE

PSG : des surprises et un gros risque pris par Luis Enrique à Angers ?

Par Raphaël Nouet - 25 Avr 2026, 07:18
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Luis Enrique suivant le match contre le FC Nantes avec attention.

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devrait bien faire tourner son effectif, cet après-midi à Angers (19h), à trois jours de la réception du Bayern Munich en demi-finales de la Champions League.

Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique s’offrent une grosse prise de tête, ce samedi, au moment d’abord le déplacement à Angers. Car il était convenu, initialement, que les titulaires seraient alignés mercredi contre Nantes (3-0), puis reposés ce samedi face au SCO afin de bien préparer la demi-finale de Champions League contre le Bayern Munich mardi. Sauf qu’hier, le RC Lens a perdu deux points à Brest (3-3) et qu’un succès à Raymond-Kopa permettrait au PSG de prendre six points d’avance en tête du classement. Alors qu’il lui resterait ensuite quatre matches de L1 à jouer, dont un à Bollaert, ce serait l’idéal pour le champion de France, qui pourrait se consacrer quasi-intégralement à la conquête d’une nouvelle C1.

Zaïre-Emery encore titularisé ?

Luis Enrique aurait donc pu être poussé à revoir ses plans suite au nul de Lens. Mais l’Espagnol n’est pas comme ça. Il a fixé un cap et il va se tenir, ayant une confiance totale en ses remplaçants pour revenir d’Angers avec les trois points. Dans le onze qu’il alignera cet après-midi, il ne devrait y avoir que deux habituels titulaires, Safonov dans les buts et Pacho en défense centrale. Fabian Ruiz, lui, devrait être titularisé pour la première fois depuis la fin janvier et sa mystérieuse blessure à Lisbonne (1-2). L’Espagnol a été très bon mercredi à son entrée en jeu face à Nantes. Autre surprise, Beraldo devrait à nouveau être aligné en sentinelle, même s’il n’a pas été excellent dans ce rôle face aux Canaris.

Warren Zaïre-Emery, qui était titulaire au poste de latéral gauche mercredi, devrait cette fois démarrer à droite. L’Equipe rappelle que le jeune milieu, véritable couteau-suisse de Luis Enrique, a été titularisé 41 sur les 42 derniers matches. Le risque de blessure augmente avec cette cadence infernale. Mais s’il débute aujourd’hui, cela signifie que Zaïre-Emery devrait être remplaçant mardi. Pour le quotidien sportif, le onze du PSG face au SCO devrait être le suivant : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Beraldo, Ruiz – Lee, Ramos, Barcola.

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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