L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a dévoilé son groupe pour la réception d’Angers, demain soir, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

Six jours après sa chute à Lorient (1-2), le RC Lens aura une nouvelle occasion de passer devant le PSG en tête du classement de Ligue 1. Ce sera demain, à 20h45, face au SCO d’Angers. Certes, les Parisiens, qui se rendront à Nice samedi, pourront reprendre la pole position vingt-quatre heures plus tard et auront en plus un joker avec ce match en retard contre Nantes mais une victoire du Racing s’impose pour rassurer tout le monde. Pierre Sage va devoir composer avec un groupe amputé de sept joueurs puisque Amadou Haïdara n’est finalement pas là après s’être entraîné à part mercredi, de même que Régis Gurtner (ischio) Jonathan Gradit (tibia-péroné), Kyllian Antonio (pied), Samson Baidoo (ischios), Wesley Saïd (ischios) et Ruben Aguilar.

Gardiens : Gorgelin, Delplace, Risser.

Défenseurs : Celik, Udol, Sarr, Abdülhamid, Ganiou, Lenne.

Milieux : Bulatovic, Sangaré, Sylla, Bermont, Thomasson, Garnier.

Attaquants : Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Edouard, Sima, Fofana.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France