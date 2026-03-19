À LA UNE DU 19 MAR 2026
[19:25]PSG : Dembélé apparaît dans une superproduction attendue par le monde entier !
[19:09]OM Mercato : la Premier League lorgne la priorité estivale de Benatia, le RC Lens à l’affût
[18:50]RC Lens : Deschamps laisse la porte ouverte à Udol
[18:28]RC Lens : le groupe pour Angers avec des absences majeures
[18:11]ASSE Mercato : Kilmer laisse filer une piste espagnole prometteuse
[17:52]FC Nantes : le retour d’Halilhodzic loin de remplir la Beaujoire
[17:34]OL – Celta Vigo : la compo des Gones est là
[17:13]OM Mercato : bataille à 80 M€ pour un flop olympien !
[16:54]ASSE : les Verts tournés en ridicule à cause de Chalamet
[16:35]RC Lens : les Sang et Or crient au scandale après la liste de Didier Deschamps
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : le groupe pour Angers avec des absences majeures

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 18:28
💬 Commenter
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Lorient.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a dévoilé son groupe pour la réception d’Angers, demain soir, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

Six jours après sa chute à Lorient (1-2), le RC Lens aura une nouvelle occasion de passer devant le PSG en tête du classement de Ligue 1. Ce sera demain, à 20h45, face au SCO d’Angers. Certes, les Parisiens, qui se rendront à Nice samedi, pourront reprendre la pole position vingt-quatre heures plus tard et auront en plus un joker avec ce match en retard contre Nantes mais une victoire du Racing s’impose pour rassurer tout le monde. Pierre Sage va devoir composer avec un groupe amputé de sept joueurs puisque Amadou Haïdara n’est finalement pas là après s’être entraîné à part mercredi, de même que Régis Gurtner (ischio) Jonathan Gradit (tibia-péroné), Kyllian Antonio (pied), Samson Baidoo (ischios), Wesley Saïd (ischios) et Ruben Aguilar.

Gardiens : Gorgelin, Delplace, Risser.
Défenseurs : Celik, Udol, Sarr, Abdülhamid, Ganiou, Lenne.
Milieux : Bulatovic, Sangaré, Sylla, Bermont, Thomasson, Garnier.
Attaquants : Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Edouard, Sima, Fofana.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensAngers SCO

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Angers SCO, RC Lens