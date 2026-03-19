RC Lens : Pluie de mauvaises nouvelles pour Pierre Sage en vue du derby après la trêve !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le timing ne pouvait pas être pire pour le RC Lens. Alors que le derby du Nord approche après la trêve internationale, Lille enregistre une série de retours majeurs. De quoi transformer ce choc en véritable piège pour les Sang et Or et compliquer sérieusement la tâche de Pierre Sage.

Des retours en cascade : Lille récupère ses forces vives au meilleur moment

Selon les informations de LePetitLillois, le LOSC se montre optimiste concernant plusieurs retours importants. Benjamin André ne devrait être apte pour le déplacement à Aston Villa comme l’a déclaré Bruno Genesio lors la conférence de presse de ce jeudi : « 𝗜𝗹 𝗻’𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗿𝗲́𝗰𝘂𝗽𝗲́𝗿𝗲́ 𝗱𝗲 𝘀𝗮 𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲́𝗲 𝗮𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿. C’était censé être un coup, oui, mais à priori, c’est un petit peu différent. 𝗖𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗮𝘂 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗱’𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻, 𝘀𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗶𝗹𝗶𝗮𝗾𝘂𝗲. », mais le club nordiste espère revoir Gaëtan Perrin, Ethan Mbappé et même Osame Sahraoui après la trêve et donc potentiellement Benjamin André.

Un renfort massif qui change totalement la physionomie de l’équipe lilloise. Longtemps amoindri, le LOSC pourrait retrouver une grande partie de son ossature au moment le plus stratégique de la saison.

Pour Lens, c’est une très mauvaise nouvelle.

🚑 Selon nos informations, le LOSC pense que Benjamin André sera apte pour le déplacement à Aston Villa et espère les retours de Gaëtan Perrin, Ethan Mbappé voire même Osame Sahraoui après la trêve internationale. pic.twitter.com/Thglqf5Zfn — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) March 17, 2026

Un derby qui s’annonce totalement différent du match aller

Le RC Lens garde forcément en mémoire son large succès à l’aller (3-0). Une victoire référence, maîtrisée de bout en bout.

Mais le contexte sera radicalement différent au retour.

Lille n’est plus la même équipe. Avec le retour de ses cadres et une dynamique retrouvée, le LOSC arrive lancé au moment d’aborder ce derby. La récente victoire face à Rennes confirme ce regain de forme.

Lens est prévenu. Ce derby ne ressemblera en rien à celui de l’aller.

Pour Pierre Sage, l’équation se complique sérieusement.

Affronter un rival en pleine confiance est déjà un défi. Mais affronter un LOSC qui récupère potentiellement Benjamin André au milieu, tout en renforçant son secteur offensif avec Perrin, Mbappé ou Sahraoui, relève d’un tout autre niveau.

La densité, l’intensité et la qualité technique lilloise pourraient poser de gros problèmes aux Lensois, surtout dans un match où l’engagement sera maximal.

Le coach lensois va devoir trouver des solutions rapides pour ne pas subir.

Lille vise plus haut : un derby qui peut tout changer

Au-delà de la rivalité, l’enjeu est immense pour le LOSC.

Relancés dans la course après leur succès contre Rennes, les Lillois ont désormais les yeux tournés vers le haut du classement. Un bon résultat, notamment au Vélodrome, pourrait les replacer dans la lutte pour le podium.

Et dans ce contexte, le derby contre Lens pourrait devenir un match charnière de leur fin de saison.

Une victoire face au rival nordiste enverrait un message fort.

Lens sous pression avant le choc du Nord

Le RC Lens n’arrive pas dans les meilleures conditions.

Face à un LOSC revigoré, renforcé et ambitieux, les Sang et Or devront élever leur niveau de jeu pour espérer rivaliser. Le souvenir du match aller ne suffira pas.

Ce derby s’annonce plus ouvert, plus intense et surtout beaucoup plus dangereux pour Lens.

Pierre Sage le sait. Cette fois, Lille arrive avec toutes ses armes. Et cela pourrait bien tout changer.