À LA UNE DU 9 MAI 2026
[22:00]Stade Rennais Mercato : après Thomasson, Haise rêve d’un gros coup à 6 M€
[21:00]PSG Mercato : l’avenir de Dembélé est réglé… le RC Lens et l’ASSE avaient tenté le coup !
[20:00]FC Nantes Mercato : Waldemar Kita a ignoré un énorme conseil pour Abline
[19:00]RC Lens Mercato : Sarr prépare une annonce pour son avenir, quatre dossiers déjà réglés ?
[18:00]FC Barcelone – Real Madrid : Arbeloa explose après l’affaire Tchouaméni-Valverde, Flick lui répond
[17:00]ASSE : le discours de Macron pour les Verts de 76 a déclenché une polémique
[16:00]OM : une énorme annonce tombe pour le dossier Grégory Lorenzi !
[15:00]ASSE : avant Amiens, les Verts ont balayé le RC Lens
[14:00]PSG : Luis Enrique annonce de gros changements contre Brest et évoque son avenir
[13:00]RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée après la qualification en Ligue des Champions
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : après Thomasson, Haise rêve d’un gros coup à 6 M€

Par William Tertrin - 9 Mai 2026, 22:00
💬 Commenter
L'entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, en conférence de presse après le match à Strasbourg.

Si Adrien Thomasson va quitter le RC Lens pour, peut-être, retrouver Franck Haise au Stade Rennais, le club breton surveille de près une révélation de la saison dans le championnat turc.

Le Stade Rennais prépare déjà son prochain mercato et le nom d’Adrien Thomasson, taulier du RC Lens, semble de plus en plus chaud. Et ce n’est pas tout. Selon Foot Mercato, les dirigeants bretons suivent avec attention le profil d’Adem Arous, jeune défenseur central de Kasimpasa devenu l’une des révélations de la Süper Lig cette saison.

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Tunisien, le roc tunisien de 21 ans n’a eu besoin que de quelques mois pour s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le championnat turc. Solide dans les duels, dominant dans le jeu aérien et très mature dans sa lecture du jeu, Adem Arous impressionne par sa capacité à gérer la profondeur malgré son imposant gabarit d’1m89.

L’AS Monaco aussi sur le coup

Du côté de Rennes, ce profil plaît énormément. Le club breton cherche à renforcer son arrière-garde avec un joueur jeune, à fort potentiel mais déjà aguerri au haut niveau. Dans cette optique, le nom d’Adem Arous coche plusieurs cases stratégiques pour le SRFC, qui souhaite injecter davantage de puissance et de stabilité dans son secteur défensif.

Mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour les Rouge et Noir. L’AS Monaco est également très intéressée, tandis que Villarreal et Galatasaray suivent eux aussi le défenseur tunisien de près. Le club stambouliote avait déjà tenté sa chance lors du précédent mercato avant qu’Arous ne choisisse de rester à Kasimpasa afin de poursuivre sa progression.

Un transfert entre 5 et 6 millions d’euros ?

International tunisien depuis mars dernier, Adem Arous devrait également disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Aigles de Carthage. Une exposition mondiale qui pourrait encore faire grimper sa cote sur le marché des transferts dans les prochaines semaines.

Sous contrat longue durée avec Kasimpasa, le défenseur serait valorisé entre 5 et 6 millions d’euros. Un montant encore accessible pour Rennes, qui devra toutefois agir vite face à une concurrence européenne de plus en plus importante.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot