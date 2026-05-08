Pronostic Stade Rennais – Paris FC : Rennes joue gros pour la Ligue des Champions

Voici l’analyse complète du match de la 33e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le Paris FC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Stade Rennais accueille le Paris FC ce dimanche (21h) au Roazhon Park, dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Battus la semaine passée sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-2) dans un choc capital pour l’Europe, les Bretons ont laissé passer une énorme opportunité de grimper sur le podium. Toujours cinquièmes, les hommes de Franck Haise doivent désormais réagir face à un Paris FC déjà maintenu et qui n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison.

Ligue 1 – Stade Rennais vs Paris FC

Dimanche 10 mai 2026 · 21h · Roazhon Park

Stade Rennais : relancer la machine devant son public

Le revers subi à Lyon a laissé des traces, notamment sur le plan défensif. Rennes a encaissé quatre buts dans un match où les Bretons ont souvent été dépassés dans les transitions. Malgré cela, le contenu offensif reste encourageant. L’équipe de Franck Haise continue de produire du jeu et de se créer de nombreuses situations, notamment grâce à la mobilité de ses joueurs offensifs et à sa capacité à accélérer rapidement dans les trente derniers mètres.

À domicile, le SRFC affiche un tout autre visage. Le Roazhon Park reste l’une des forces rennaises cette saison, avec une équipe généralement plus agressive dans le pressing et plus efficace dans l’utilisation du ballon. Dans une rencontre où la victoire est quasiment obligatoire pour rester pleinement dans la course au Top 4, les Bretons devraient rapidement prendre l’initiative.

Mais attention à l’excès de précipitation. Rennes devra éviter de se découvrir trop tôt face à une équipe parisienne capable de se projeter vite vers l’avant. La gestion des temps faibles pourrait être l’une des clés de cette rencontre.

Paris FC : une fin de saison sans pression… mais pas sans ambitions

Le Paris FC a rempli son objectif principal en validant son maintien avant cette avant-dernière journée. Pour un promu, la saison reste globalement réussie et les joueurs de Stéphane Gilli ont souvent proposé un football intéressant, basé sur la vitesse et les transitions.

Sans pression comptable, les Franciliens pourraient jouer libérés au Roazhon Park. Ce contexte peut rendre cette équipe particulièrement dangereuse, surtout face à un adversaire qui devra absolument faire le jeu. Le PFC possède plusieurs profils capables d’exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense rennaise.

Même si les Parisiens affichent davantage de difficultés loin de leurs bases, ils ont montré cette saison qu’ils savaient répondre présent dans les matchs ouverts. Leur capacité à rester compacts avant de se projeter rapidement pourrait poser quelques problèmes au SRFC.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre Rennes et le Paris FC restent rares ces dernières années en raison de la longue absence du club parisien dans l’élite. Lors du match aller, les Bretons s’étaient imposés dans une rencontre globalement maîtrisée (0-1).

Sur les 10 dernières confrontations :

Rennes : 6 victoires

Paris FC : 3 victoires

Match nul : 1

Sur le papier, Rennes possède un effectif supérieur et davantage d’expérience dans ce type de rendez-vous à enjeu. Mais le contexte pourrait offrir un match plus ouvert qu’attendu.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Seidu, Aït-Boudlal, Brassier, Merlin – Blas, Camara, Rongier, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.

Absents : Jacquet, Rosier (blessés).

Incertains : Frankowski, Nordin (blessés).

La compo probable du Paris FC : Trapp – Traoré, Coppola, Mbow, Sangui – Less-Melou, Matondo – Ikoné, Munetsi, Simon – Immobile.

Absents : J. Lopez, Hamel, Alakouch (blessés).

Les joueurs à suivre

Mousa Al-Tamari (Stade Rennais) : Très en vue ces dernières semaines, l’international jordanien monte clairement en puissance au meilleur moment de la saison. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive lors de ses 4 derniers matchs, Mousa Al-Tamari apporte énormément de vitesse et de percussion dans le jeu rennais. Sa capacité à éliminer en un contre un pourrait faire très mal à la défense du Paris FC.

Jonathan Ikoné (Paris FC) : L’ancien ailier du LOSC retrouve de très bonnes sensations dans cette fin de championnat. Avec 2 buts et 1 passe décisive lors de ses 3 dernières rencontres, Jonathan Ikoné reste l’un des principaux détonateurs offensifs du Paris FC. Sa qualité technique et sa capacité à accélérer dans les transitions pourraient poser des problèmes aux Rennais.

Les tendances de cotes : Rennes favori à domicile

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Rennes (1) 1,52 ≈ 66% Favori logique Match nul (X) 4,40 ≈ 23% Scénario crédible Victoire Paris FC (2) 5,80 ≈ 17% Gros outsider

Les bookmakers donnent un net avantage au Stade Rennais, notamment grâce à l’importance de l’enjeu et à la solidité des Bretons à domicile. Le Paris FC reste toutefois une équipe capable de profiter des espaces et pourrait poser des difficultés à une défense rennaise parfois friable.

Nos pronostics pour Rennes – Paris FC

Victoire du Stade Rennais : poussés par l’urgence comptable et l’ambiance du Roazhon Park, les Bretons semblent avoir les armes pour reprendre leur marche en avant.

Les deux équipes marquent : Rennes laisse souvent des espaces derrière et le Paris FC joue sans pression. Ce scénario paraît donc crédible.

Score possible

2-1 pour le Stade Rennais : dans un match rythmé, Rennes devrait faire parler sa supériorité offensive, mais le Paris FC pourrait profiter des largesses défensives bretonnes pour rester dans le coup jusqu’au bout.