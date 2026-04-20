OM : Kombouaré et le Paris FC prêts à relancer un flop marseillais ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato estival s’annonce déjà agité… et une piste inattendue pourrait bien faire parler. Selon les informations du média SportBoom, le Paris FC, emmené par Antoine Kombouaré, s’intéresserait de près à un joueur récemment passé par l’Olympique de Marseille… sans y laisser un souvenir impérissable.

Un Paris FC transformé et ambitieux

Depuis l’arrivée de Kombouaré sur le banc en février, le Paris FC a totalement changé de dimension. Longtemps en difficulté, le promu a enchaîné les bons résultats jusqu’à assurer son maintien en Ligue 1.

Désormais installé dans le ventre mou du classement, le club francilien peut regarder plus haut… et surtout préparer activement son prochain mercato.

Matt O’Riley, passage éclair et déception à l’OM

La cible surprise se nomme Matt O’Riley. Le milieu danois, prêté à Marseille lors de la première partie de saison, n’a jamais réellement convaincu malgré 25 apparitions sous le maillot olympien.

Résultat : un retour prématuré à Brighton & Hove Albion cet hiver, où sa situation ne s’est pas franchement améliorée. Très peu utilisé depuis son retour, O’Riley semble plus que jamais sur le départ.

Une offre à 29 millions d’euros en préparation ?

Mais là où l’OM a douté, le Paris FC semble voir une opportunité. Selon SportsBoom, le club parisien serait prêt à passer à l’action avec une offre avoisinant les 29 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Des discussions auraient même déjà été entamées avec le joueur, preuve d’un intérêt concret et avancé.

Un pari audacieux signé Kombouaré

Ce dossier symbolise parfaitement la nouvelle ambition du Paris FC : miser sur des joueurs à relancer, capables de franchir un cap dans un environnement plus stable.

Pour Kombouaré, O’Riley pourrait devenir une pièce maîtresse du projet, loin de la pression marseillaise.

L’OM face à un possible regret ?

Si ce transfert venait à se concriser, il pourrait rapidement relancer le débat à Marseille. Le club phocéen a-t-il laissé filer un joueur trop vite ?

Une chose est sûre : ce dossier pourrait bien devenir l’un des feuilletons les plus intrigants du prochain mercato.