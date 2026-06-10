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OM Mercato : une recrue intègre le Top 10 des plus gros transferts du club ! 

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 15:40
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Facundo Medina (OM)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Auteur d’une saison mitigée sous les couleurs de l’OM, Facundo Medina (27 ans) verra son option d’achat levée au 30 juin prochain.

Arrivé avec de solides références en provenance du RC Lens, Facundo Medina s’apprête à franchir un cap symbolique dans l’histoire récente de l’OM. Malgré une première saison jugée contrastée par certains observateurs, le défenseur argentin verra son option d’achat définitivement levée le 30 juin prochain. Une opération qui va avoir une conséquence notable dans les livres d’histoire du club phocéen.

Medina déjà dans l’histoire de l’OM

Avec un montant total estimé à 20 millions d’euros (18 M€ plus 2 M€ de bonus), Facundo Medina intégrera le Top 10 des recrues les plus coûteuses de l’histoire de l’OM. L’international argentin rejoindra ainsi un classement prestigieux où figurent déjà plusieurs gros investissements marseillais de ces dernières années. On y retrouve notamment Igor Paixão, Vitinha, Dimitri Payet, Elye Wahi, Mason Greenwood, Kevin Strootman, Nayef Aguerd, Renan Lodi ou encore Gerson.

Du beau monde dans le Top 10

Cette place dans le Top 10 illustre les ambitions affichées par la direction marseillaise ces dernières saisons. Reste désormais à Medina à justifier pleinement cet investissement sur le terrain. Car à l’OM, les chiffres impressionnent toujours… mais ce sont les performances qui font réellement entrer dans le cœur des supporters.

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