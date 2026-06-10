Attendu le 18 juin prochain devant la DNCG, l’OM n’a pas donné de signal très rassurant avec l’UEFA.

L’attente se prolonge du côté de Marseille. Alors que l’OM doit se présenter devant la DNCG le 18 juin prochain, les regards sont désormais tournés vers l’UEFA. Depuis le 2 juin, la commission de contrôle financier de l’instance européenne analyse la situation du club phocéen et les dirigeants espéraient obtenir une réponse définitive ce mercredi. Mais selon L’Équipe, la décision ne sera finalement pas connue avant jeudi au minimum. Un report qui nourrit forcément les interrogations autour du dossier marseillais.

L’exclusion de la Ligue Europa redoutée

En interne, la sérénité ne semble pas totale. Toujours selon le quotidien sportif, l’hypothèse d’une sanction importante de l’UEFA est prise au sérieux. Parmi les scénarios envisagés figure notamment une exclusion de la prochaine Ligue Europa, une perspective qui représenterait un véritable séisme sportif et financier pour le club olympien. Si aucune décision n’a encore été rendue, le simple fait que le dossier nécessite un examen approfondi alimente les inquiétudes. L’OM attend désormais de connaître précisément les conclusions de l’instance européenne avant de pouvoir se projeter pleinement sur la saison prochaine.

Au-delà de la question européenne, cette situation intervient à un moment particulièrement sensible. Dans moins d’une semaine, les dirigeants marseillais devront défendre leur dossier devant la DNCG. Et même en l’absence de sanction immédiate, les interrogations soulevées par l’UEFA pourraient forcément peser dans les discussions. Les deux instances travaillent indépendamment, mais un éventuel avertissement ou une sanction européenne constituerait un signal peu rassurant à quelques jours d’un rendez-vous crucial pour les finances du club.

Un très mauvais signal avant la DNCG

L’OM prépare pourtant un mercato ambitieux afin de renforcer son effectif et de rester compétitif sur tous les tableaux. Mais avant de penser aux recrues, le club doit sécuriser son avenir administratif et financier. Une participation à la Ligue Europa représente des recettes importantes et un élément central dans la construction du budget de la saison prochaine.

C’est pourquoi la décision attendue de l’UEFA est suivie avec une attention particulière par l’ensemble du club. À ce stade, aucune sanction n’a été prononcée et aucun verdict n’est connu. Mais le retard pris dans la communication de la décision suffit déjà à faire monter la pression à Marseille. Les prochaines heures pourraient bien être déterminantes pour l’avenir européen et financier de l’OM.