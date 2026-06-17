L’UEFA a rendu sa décision après l’examen de la situation financière de l’OM : sursis européen, mais sanctions lourdes et pression maximale sur les prochaines saisons.

Le verdict est tombé et il est loin d’être anodin. Après plusieurs exercices financiers dans le rouge, l’OM se retrouve officiellement dans le viseur de l’UEFA. Avec plus de 150 millions d’euros de pertes cumulées sur trois saisons, le club phocéen a été convoqué par la commission de contrôle financier des clubs, et la sanction est tombée. Si l’OM échappe à une exclusion immédiate des compétitions européennes, la décision reste extrêmement lourde. Le club bénéficie d’un sursis, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête : toute nouvelle dérive pourrait entraîner une exclusion des compétitions interclubs sur les prochaines saisons.

L’OM échappe à la sanction suprême

Dans le détail, la situation est jugée suffisamment préoccupante pour déclencher plusieurs mesures disciplinaires. L’UEFA pointe le non-respect des objectifs financiers liés aux revenus footballistiques, dans un contexte fragilisé par la baisse des droits TV en France, un facteur mis en avant par le club dans sa défense. La sanction est claire : une amende de 6 millions d’euros, des restrictions sur l’inscription de nouveaux joueurs en compétitions européennes, et surtout une menace directe d’exclusion si les objectifs économiques ne sont pas atteints lors du prochain exercice. Ce traitement rappelle celui d’autres clubs récemment épinglés pour des situations similaires, à l’image de l’OL, déjà sanctionné dans un contexte comparable. L’UEFA resserre clairement son contrôle sur les clubs français en difficulté structurelle.

L’UEFA a frappé fort

Sportivement, Marseille sort d’une saison terminée à la 5e place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue Europa. Mais cette performance ne suffit pas à masquer une situation économique fragile, marquée par des déficits successifs importants et une dépendance accrue aux revenus européens. Le club phocéen a tenté de défendre sa position en mettant en avant la crise des droits télévisés et son impact direct sur les finances des clubs français. Une argumentation partiellement entendue par l’UEFA, qui a choisi une sanction intermédiaire plutôt qu’une exclusion immédiate. Mais le message envoyé est très clair : l’OM n’a plus le droit à l’erreur. La moindre dérive financière dans les prochaines saisons pourrait coûter beaucoup plus cher que cette sanction actuelle. Sur le terrain comme en coulisses, Marseille entre dans une zone de turbulences où chaque décision comptera double.