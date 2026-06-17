OM : Grégory Lorenzi peut mettre la main sur un pactole à 30M€ !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille cherche de l’air financièrement, et un dossier pourrait rapidement devenir central dans le mercato phocéen. Selon les informations de La Provence, l’Atalanta a commencé à bouger concrètement pour Pierre-Émile Højbjerg. L’agent du milieu danois et la direction bergamasque se seraient rencontrés ce mardi.

Un premier signal fort dans un dossier qui pourrait permettre à Grégory Lorenzi de récupérer une marge financière colossale. Entre indemnité de transfert et économie salariale, l’OM pourrait dégager jusqu’à 30 millions d’euros avec son milieu de terrain.

L’Atalanta passe à l’action pour Højbjerg

Pierre-Émile Højbjerg pourrait-il déjà quitter l’OM ? Arrivé comme un renfort majeur, le Danois fait désormais partie des joueurs dont la situation sera scrutée de très près cet été.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de Tottenham garde une belle cote sur le marché. Et l’Atalanta semble décidée à tenter sa chance. La rencontre entre son agent et les dirigeants italiens confirme que le club de Bergame ne se contente plus d’observer le dossier.

Sportivement, le profil plaît. Selon Data’Scout, Højbjerg serait projeté à 83 en Serie A, soit un niveau compatible avec une équipe capable de jouer le titre. Un argument fort pour l’Atalanta, qui pourrait voir en lui un renfort d’expérience au milieu de terrain.

Un énorme salaire à sortir des comptes

Pour l’OM, l’intérêt d’une vente ne serait pas seulement lié à l’indemnité de transfert. Le vrai enjeu se trouve aussi dans la masse salariale.

Pierre-Émile Højbjerg toucherait environ 500 000 euros bruts par mois à Marseille. Cela représente près de 6 millions d’euros par an. Avec encore deux années de contrat, l’OM a donc potentiellement 12 millions d’euros de salaire restant à assumer sur ce dossier.

Dans un club qui doit assainir ses finances et surveiller son équilibre salarial, cette donnée change tout. Se séparer de Højbjerg permettrait d’alléger immédiatement la masse salariale et de libérer une marge précieuse pour reconstruire l’effectif.

Jusqu’à 30M€ de marge financière ?

Le calcul est simple. Si l’OM parvient à vendre Højbjerg entre 10 et 15 millions d’euros, tout en économisant environ 12 millions d’euros de salaire sur les deux prochaines saisons, l’opération pourrait représenter une marge financière comprise entre 22 et 27 millions d’euros.

En ajoutant les charges économisées et la flexibilité gagnée sur le marché, Marseille pourrait se rapprocher d’un impact global autour des 30 millions d’euros.

Pour Grégory Lorenzi, ce serait une bouffée d’oxygène énorme. Une vente de Højbjerg ne serait donc pas seulement un départ sportif. Ce serait aussi un levier financier majeur pour redonner de la souplesse à l’OM.

Une vente qui pourrait financer le mercato

Dans le contexte actuel, chaque gros salaire compte. Højbjerg n’est pas le seul joueur à peser lourd dans les comptes marseillais. Kondogbia et Greenwood feraient également partie des plus grosses rémunérations de l’effectif.

Mais le cas du Danois est particulier. À 30 ans, avec deux ans de contrat et une valeur encore intéressante sur le marché, il représente l’un des dossiers les plus faciles à transformer en argent frais.

Une vente permettrait à l’OM de financer deux ou trois recrues ciblées, sans forcément exploser son plafond salarial. Pour un club qui doit vendre avant d’acheter, cette opération pourrait devenir stratégique.

Lorenzi face à une décision forte

Reste désormais à connaître la position exacte de l’OM. Sportivement, Højbjerg reste un joueur expérimenté, fiable et capable d’apporter de la densité au milieu. Mais financièrement, son départ aurait du sens.

L’Atalanta sait que Marseille doit alléger son effectif. Le club italien pourrait donc tenter de négocier à la baisse. À Grégory Lorenzi de trouver le bon équilibre : ne pas brader un joueur de valeur, tout en profitant d’une opportunité pour assainir les comptes.

Le dossier ne fait que commencer, mais il pourrait rapidement devenir l’un des plus importants de l’été marseillais. Avec Højbjerg, l’OM ne joue pas seulement un transfert. Il joue peut-être une partie de son mercato.