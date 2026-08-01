RC Lens Mercato : un coéquipier d’Haaland à 12 M€ pour dynamiter l’attaque ?

Alors que le RC Lens pourrait poursuivre sa réflexion sur son recrutement offensif, un supporter artésien a lancé une piste qui fait réagir sur X.

Le mercato du RC Lens continue d’alimenter les débats chez les supporters. Alors que Jean-Louis Leca et ses équipes ont bouclé leur 5e recrue estivale avec Yacine Titraoui, une proposition venue des réseaux sociaux attire l’attention. Sur X, un supporter lensois a dressé le portrait-robot de la recrue idéale pour renforcer l’attaque… avant de conclure avec un nom : Jens Petter Hauge.

Un profil qui semble correspondre aux attentes du RC Lens

Le message, partagé par le très suivi @rclensynadamas et approuvé par de nombreux supporters, résume les qualités que devrait posséder le futur renfort offensif lensois : « Offensif polyvalent pouvant jouer sur l’ensemble du front de l’attaque. Joueur percutant et intelligent tactiquement. Expérience européenne. Dans la force de l’âge. Connaît les principes de Toppmöller. Prêt physiquement. Orienté collectif. Ayez la vision Jens Petter Hauge. »

Une publication qui résume assez bien les attentes d’une partie des supporters sang et or, désireux de voir le club miser sur un joueur déjà aguerri au haut niveau européen, capable d’évoluer dans plusieurs registres offensifs.

Pourquoi Jens Petter Hauge plaît aux supporters lensois

Âgé de 26 ans, Jens Petter Hauge possède un parcours qui ne laisse pas indifférent. Révélé à Bodø/Glimt, l’international norvégien a ensuite porté les couleurs de l’AC Milan, de l’Eintracht Francfort puis de La Gantoise avant de retrouver son club formateur. Son passage en Allemagne lui a permis d’évoluer sous les ordres de Dino Toppmöller, actuel coach lensois, dont les principes de jeu sont connus pour leur intensité et leur exigence tactique.

Polyvalent, Hauge peut évoluer sur l’aile gauche, à droite ou dans un rôle plus axial derrière un attaquant. Son volume de course, sa qualité de percussion et sa discipline collective correspondent à des caractéristiques régulièrement recherchées par le RC Lens. Il est aujourd’hui évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

Un coéquipier d’Erling Haaland avec la Norvège

Autre argument non négligeable : l’expérience internationale du Norvégien. Sélectionné avec la Norvège, Jens Petter Hauge évolue régulièrement aux côtés d’Erling Haaland sous le maillot national. Les deux joueurs entretiennent d’ailleurs une relation de longue date, Haaland ayant même conseillé Hauge lors de son départ vers l’AC Milan en 2020.

Cette expérience au plus haut niveau, cumulée à plusieurs campagnes européennes, renforce son image de joueur capable d’apporter immédiatement dans un effectif ambitieux.

Une piste crédible pour le RC Lens ?

À ce stade, rien n’indique que le RC Lens travaille sur le dossier Jens Petter Hauge. Il s’agit avant tout d’une suggestion, sans information laissant penser que Jean-Louis Leca ou la cellule de recrutement ont entamé des discussions avec le joueur ou son entourage.

Reste que le profil interpelle. Âge idéal, polyvalence offensive, vécu européen, culture tactique acquise dans un championnat exigeant et mentalité collective : autant d’arguments qui expliquent pourquoi cette idée rencontre un certain écho chez les supporters lensois.

Le mercato réserve parfois des surprises. Pour l’heure, la piste Hauge relève davantage du souhait populaire que d’une véritable rumeur, mais elle illustre parfaitement le type de joueur que de nombreux fans aimeraient voir débarquer à Bollaert.