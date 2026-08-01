PSG Mercato : c’est confirmé pour ce défenseur de Ligue 1 !

Le PSG a entamé des premiers contacts pour Guéla Doué, une piste confirmée par plusieurs sources, même si le dossier n’est pas encore considéré comme prioritaire.

Le dossier Guéla Doué prend de l’épaisseur. Selon les informations confirmées par PSG Inside Actus, les premiers échanges entre le Paris Saint-Germain, le RC Strasbourg et l’entourage du joueur sont très récents. Aucune offre officielle n’a encore été formulée, mais une offensive parisienne serait désormais attendue dans les prochains jours.

Le club de la capitale apprécie particulièrement la polyvalence du défenseur de 23 ans. Principalement utilisé au poste d’arrière droit, l’international ivoirien est également capable d’évoluer dans l’axe de la défense, un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Luis Enrique.

Un intérêt de longue date

Cette accélération ne constitue toutefois pas une surprise. Dès le mois de mars, nous vous révélions sur notre site révélait que Luis Campos avait identifié Guéla Doué comme une cible pour offrir une alternative crédible à Achraf Hakimi.

À l’époque, nos informations indiquaient déjà que le dirigeant parisien recherchait un latéral capable d’apporter de la concurrence tout en préparant l’avenir. Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2029, Doué cochait plusieurs cases : jeunesse, expérience en Ligue 1, marge de progression et capacité à évoluer dans plusieurs systèmes défensifs.

Le PSG voyait également d’un très bon œil la possibilité de réunir les frères Doué au sein du même effectif, un facteur susceptible de faciliter l’intégration du Strasbourgeois.

Le joueur séduit par le projet parisien, mais…

Toujours selon PSG Inside Actus, Guéla Doué serait enthousiaste à l’idée de rejoindre le champion de France. Retrouver son frère Désiré au Campus PSG représenterait un argument supplémentaire dans sa réflexion.

Dans le même temps, l’insider Djamel apporte une nuance importante au dossier. Selon ses informations, le PSG ne constitue pas aujourd’hui la priorité de Guéla Doué, tandis que le défenseur n’est pas non plus la priorité absolue du recrutement parisien. Affaire à suivre…