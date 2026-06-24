Comme But! vous l’a déjà annoncé cet hiver, Guéla Doué (RC Strasbourg, 23 ans) figure bel et bien dans les petits papiers du PSG pour remplacer Achraf Hakimi.

Le PSG prépare déjà l’avenir. Alors qu’Achraf Hakimi reste l’un des cadres incontournables de Luis Enrique, les dirigeants parisiens continuent d’anticiper les prochaines échéances du mercato. Et un nom revient avec insistance dans les bureaux du Campus PSG : Guéla Doué. L’actuel latéral droit du RC Strasbourg réalise une ascension spectaculaire et pourrait bien devenir l’un des grands dossiers de l’été.

Le PSG à l’affût pour Guéla Doué

À seulement 23 ans, Guéla Doué a franchi un cap cette saison sous les couleurs du RC Strasbourg. Solide défensivement, le défenseur ivoirien s’est également illustré dans son apport offensif avec 2 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues. Des performances qui ont confirmé tout le potentiel aperçu lors de son passage au Stade Rennais avant son transfert en Alsace à l’été 2024.

Comme révélé dès l’hiver dernier par But!, le PSG suit attentivement l’évolution du joueur. Son profil plaît en interne : jeune, athlétique, capable d’enchaîner les efforts et de s’intégrer dans un système exigeant avec des latéraux très offensifs. Dans une logique de préparation de l’avenir, Guéla Doué apparaît comme l’un des rares joueurs du championnat à posséder un profil proche de celui d’Achraf Hakimi.

Dortmund entre dans la bataille

Mais le PSG n’est plus seul sur le dossier. Selon 225foot, le Borussia Dortmund s’est récemment renseigné sur la situation de l’international ivoirien. Le club allemand apprécie particulièrement les jeunes joueurs à fort potentiel capables de prendre rapidement de la valeur. Une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères dans les prochaines semaines.

Au PSG, un détail pourrait toutefois peser dans la balance. Guéla Doué est le frère de Désiré Doué, déjà installé dans l’effectif parisien. L’idée de réunir les deux frères sous le même maillot séduit plusieurs décideurs du club. Au-delà de l’aspect symbolique, cette proximité pourrait faciliter une éventuelle intégration du Strasbourgeois dans l’environnement parisien.

Le RC Strasbourg en position de force

Sous contrat jusqu’en 2029, Guéla Doué ne sera pas bradé. Recruté pour environ 6 millions d’euros après son départ du Stade Rennais, le défenseur voit désormais sa valeur exploser. Estimé autour de 20 millions d’euros, il pourrait finalement coûter beaucoup plus cher si ses performances à la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Le RC Strasbourg sait qu’il possède un actif majeur et entend bien profiter de la concurrence entre les grands clubs européens.

Entre le PSG, Dortmund et d’autres prétendants qui pourraient rapidement entrer dans la course, Guéla Doué s’annonce déjà comme l’un des dossiers les plus chauds du mercato. Et du côté de Paris, certains imaginent déjà le défenseur ivoirien comme le successeur idéal d’Achraf Hakimi sur le long terme.