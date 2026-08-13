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FRANCE

Chelsea rejoint la bataille pour son milieu sénégalais !

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 15:58
Chelsea rejoint la bataille pour son milieu sénégalais !

Déjà très courtisé en Premier League, Lamine Camara voit un nouveau poids lourd anglais entrer dans la danse. Une concurrence grandissante qui pourrait compliquer la tâche de l’AS Monaco dans cette fin de mercato.

Chelsea vient aux renseignements

La liste des prétendants de Lamine Camara continue de s’allonger. Selon les informations relayées par Onze Mondial, Chelsea serait venu aux renseignements au sujet du milieu de terrain de l’AS Monaco.

Le club londonien rejoint Manchester United, Liverpool, Crystal Palace et Nottingham Forest parmi les formations anglaises intéressées. Aucun montant d’offre n’est toutefois évoqué à ce stade.

La Premier League insiste pour Camara

On vous en parlait déjà en décembre : un départ de Lamine Camara vers l’Angleterre prenait de l’épaisseur. Le développement majeur tient désormais à l’arrivée de Chelsea dans un dossier où la concurrence était déjà particulièrement relevée.

Sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2029, l’international sénégalais de 22 ans reste en position de force. Monaco n’est donc pas contraint de vendre, mais l’accumulation des prétendants pourrait faire monter les enchères au cours des prochaines semaines.

Un marché de Ligue 1 très animé

Cette offensive anglaise s’inscrit dans un mercato agité pour les clubs de Ligue 1. Le Paris FC poursuit également sa structuration pour sa deuxième saison consécutive dans l’élite, avec un effectif rajeuni et plusieurs renforts.

Monaco face à un choix important

Après le départ de Maghnes Akliouche et alors que l’avenir de Folarin Balogun demeure incertain, perdre Camara constituerait un nouveau changement majeur dans l’effectif monégasque. La direction de l’ASM devra désormais choisir entre résister aux approches anglaises ou profiter de cette concurrence pour réaliser une vente importante.

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