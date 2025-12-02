PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

L’arbitre de la rencontre entre l’AS Monaco et le PSG, Clément Turpin, est montré du doigt par la FFF. Quant à Lamine Camara, il est convoité…

L’actio,n a fait grand bruit et elle a aussi fait très peur à Lucas Chevalier… En début de match, le gardien, du PSG avait été percuté par le milieu de l’AS Monaco Lamine Camara, samedi, et le Sénégalais s’en était bien tiré en ne récoltant qu’un carton jaune. Son tacle sur la cheville de Chevalier était pourtant très dangereux.

Newcastle fonce sur Camara

Après le directeur de l’arbitrage Anthony Gautier, c’est au tour de la Direction de l’Arbitrage d’officialiser son point de vue sur le site de la FFF ce mardi et elle aussi estime que Camara aurait dû être expulsé, et que Clément Turpin aurait dû aller voir les images de la VAR. «Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. L’attaquant, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale». A noter que selon The Athletic, Lamine Camara (21 ans) est ciblé au Mercato par Newcastle, qui cherche un milieu. L’ancien brestois est dans les petiots papiers des Magpies tout comme Kees Smit (AZ), Javi Guerra (Valence) et Bilal El Khannouss (Leicester).