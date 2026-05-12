Mercato : le RC Lens à la lutte avec l’OL et Monaco pour un ancien de l’OM ?

Oussama Targhalline, milieu formé à l’OM, attire l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 après une saison remarquée avec Feyenoord, mais un départ cet été n’est pas une priorité pour le milieu marocain.

Oussama Targhalline pourrait bien être l’un des noms à suivre lors du prochain mercato. Le milieu de terrain de Feyenoord suscite un intérêt croissant en France, où plusieurs clubs de Ligue 1 surveillent attentivement son évolution.

Selon des informations relayées aux Pays-Bas, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et le RC Lens se sont renseignés sur la situation du joueur de 23 ans, formé à l’OM avec qui il a disputé 3 matchs seulement en pro. Pour l’heure, il ne s’agit que de prises d’informations et aucune offre concrète n’a été transmise à Feyenoord.

Une progression solide à Feyenoord

Arrivé en provenance du Havre en février 2025, Targhalline s’est rapidement imposé comme un élément important du milieu de terrain rotterdamois. Cette saison, il a disputé 24 matchs d’Eredivisie, inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur marocain est aujourd’hui estimé à environ 12 millions d’euros et continue de gagner en importance dans l’effectif néerlandais.

Pas pressé de partir

Malgré l’intérêt venu de France, un départ n’est pas d’actualité. Targhalline ne cherche pas activement une sortie et privilégie même la stabilité.

Le joueur se dit ouvert à une prolongation de contrat et souhaite avant tout poursuivre son développement avec Feyenoord, notamment pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Un profil qui attire en Europe

International marocain, Targhalline combine activité défensive et qualité de relance, un profil recherché sur le marché européen. Ses performances récentes ont renforcé sa visibilité, notamment après une saison convaincante dans l’entrejeu de Feyenoord.