Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Camara nominé pour le trophée Foé

L’ASM a révélé hier que Lamine Camara était nominé pour le trophée Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. C’est la troisième année d’affilée que le milieu de terrain sénégalais fait partie de cette liste prestigieuse, alors qu’il n’a que 22 ans !

RC Lens : le jackpot pour Openda ?

Ancien attaquant du RC Lens, transféré à Leipzig en 2023, Loïs Openda a depuis pris la direction de la Juventus, d’abord sous la forme d’un prêt. Mais le club italien vient de lever une option d’achat automatique… et cherche déjà à se séparer du joueur.

La direction turinoise va donc verser environ 46 millions d’euros à Leipzig et faire signer le joueur jusqu’en 2030. Sauf qu’Openda ne devrait probablement pas y rester jusque-là. Peu satisfaite du rendement du joueur de 26 ans, la Juventus chercherait déjà une porte de sortie pour lui dès la prochaine fenêtre de mercato. De son côté, Lensois.com affirme que le RC Lens devrait toucher un pourcentage à la revente dans ce deal entre Leipzig et Turin.

RC Strasbourg : BlueCo financièrement au plus mal

Propriétaire de Chelsea depuis 2022 et du RC Strasbourg depuis deux ans, BlueCo a enregistré une perte de deux milliards d’euros ces quatre dernières années ! Selon un média anglais, sa dette globale gonfle des intérêts toxiques rendant incertain son avenir. Ce qui pourrait aboutir à une vente prochaine des deux clubs, soit le souhait des ultras alsaciens.

LOSC : Bouaddi victime du RC Lens

Bruno Genesio a expliqué l’absence d’Ayyoub Bouaddi lors du déplacement victorieux à Toulouse (4-0) : « Ayyoub Bouaddi a pris un coup assez méchant au genou lors du dernier match contre Lens. Il ne s’est quasiment pas entraîné de la semaine. J’ai eu une discussion très importante avec lui ce matin. Il ne se sentait pas à 100% et ça aurait été, je pense, prendre un risque inutile de le faire débuter. On doit aussi penser à la santé des joueurs, des jeunes joueurs. On a pu en plus, grâce au scénario du match, le faire complètement récupérer et reposer. C’est un des joueurs qui a le plus de temps de jeu chez nous. C’est un garçon très très intelligent donc il l’a bien compris ».

OGC Nice : Boudache et Mandza inquiètent

Alors que le Gym a déjà sécurisé Brad-Hamilton Mantsounga et Everton avec un premier contrat pro, les dossiers Kaïl Boudache et Xavier Junior Mandza patinent et commencent à inquiéter en interne. L’ailier droit franco-algérien de 19 ans, cadre de la génération Gambardella, discute depuis plusieurs semaines avec le club, mais aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Selon les informations de Nice-Matin, « le clan Boudache se montrerait trop gourmand », ce qui tend sérieusement les échanges avec la direction niçoise.

Dans le même temps, le cas de Xavier Junior Mandza, milieu central franco‑gabonais de 17 ans, suit une trajectoire tout aussi sensible. Révélé comme cadre de l’équipe engagée en Gambardella, le natif de Nice qui est décrit comme l’un des plus gros potentiels du centre, a lui aussi reçu une proposition de contrat professionnel. Mais voila, plusieurs clubs surveillent déjà son dossier, prêts à profiter du moindre faux pas du Gym si la situation venait à se tendre. Voir Boudache ou Mandza filer gratuitement dans les prochains mois serait vécu comme un énorme couac, surtout dans un contexte de restriction budgétaire majeure.

LOSC : un intérêt pour Edvin Austbø

Le LOSC prépare déjà la saison prochaine. « Lille garde un œil sur Edvin Austbø. Piste déjà explorée cet hiver sans succès, l’ailier du Viking FK pourrait cette fois bouger après une saison solide (7 buts, 8 passes). Valorisé entre 15 et 20M€, il suscite l’intérêt en Europe. Les Dogues sont prêts a revenir a la charge cet été », estime le journaliste Sébastien Vidal.