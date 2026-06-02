ASSE : bonne nouvelle pour les Magic Fans et Green Angels

Le Peuple Vert peut souffler. Les Magic Fans et les Green Angels ne seront pas dissous. Après plusieurs semaines d’incertitude et une nouvelle menace pesant sur les deux groupes ultras emblématiques de Geoffroy-Guichard, l’issue semble enfin favorable aux supporters stéphanois.

Selon les informations du Progrès, le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a confirmé à un dirigeant de l’ASSE qu’il ne s’opposerait pas à l’avis négatif rendu par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. En clair : la dissolution ne devrait pas avoir lieu.

Les ultras stéphanois évitent le pire

Depuis début avril, une nouvelle procédure faisait planer une menace très lourde sur les Magic Fans et les Green Angels. Un an seulement après une première tentative déjà repoussée, les deux groupes ultras se retrouvaient encore dans le viseur.

Pour l’ASSE, pour les tribunes et pour toute une partie du peuple stéphanois, l’enjeu dépassait largement le cadre administratif. Les Magic Fans et les Green Angels ne sont pas de simples groupes de supporters. Ils incarnent une part majeure de l’identité du Chaudron, de son ambiance et de sa ferveur.

Leur disparition aurait représenté un séisme dans l’histoire récente du club.

Une mobilisation massive autour des groupes

Face à cette menace, les supporters stéphanois se sont une nouvelle fois mobilisés. Le 11 avril, le rassemblement organisé pour défendre les Magic Fans et les Green Angels avait montré l’attachement immense du peuple vert à ses tribunes.

Cette mobilisation a pesé dans le climat autour du dossier. Elle a rappelé que Geoffroy-Guichard ne se résume pas à un stade, mais à une culture, une histoire et une ferveur populaire unique en France.

Dans une période déjà difficile sportivement, avec l’ASSE encore bloquée en Ligue 2, voir les deux principaux groupes ultras menacés de dissolution avait ajouté une tension supplémentaire autour du club.

La commission dit non, Laurent Nunez suit

Le tournant du dossier est venu de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Celle-ci a rendu un avis négatif concernant la dissolution des Magic Fans et des Green Angels.

Un avis décisif. Selon Le Progrès, Laurent Nunez a ensuite reçu un dirigeant de l’ASSE mercredi dernier pour lui indiquer qu’il ne s’opposerait pas à cette position. Une confirmation officielle devant le Sénat est désormais attendue, mais l’essentiel semble acquis : les groupes ne seront pas dissous.

Pour les Magic Fans, les Green Angels et tous ceux qui se sont mobilisés autour d’eux, c’est une victoire importante.

Le Chaudron garde son âme

Cette décision est forcément une immense bouffée d’oxygène pour l’ASSE. Car si le club traverse une période sportive compliquée, il peut au moins compter sur ce qui reste l’une de ses plus grandes forces : son public.

Les Magic Fans et les Green Angels font partie intégrante du décor de Geoffroy-Guichard. Leurs tifos, leurs chants, leur présence et leur capacité à pousser les Verts dans les grands moments participent directement à l’identité du club.

Sans eux, le Chaudron n’aurait évidemment pas la même saveur. Cette issue favorable permet donc à Saint-Étienne de préserver une partie essentielle de son patrimoine populaire.

Une victoire, mais pas une fin de combat

Si la menace de dissolution semble écartée, la vigilance reste totale. Les groupes, le club et les acteurs politiques mobilisés dans ce dossier veulent désormais éviter qu’une troisième procédure ne voie le jour.

Deux batailles ont été gagnées, mais personne ne souhaite revivre un nouveau bras de fer dans les prochains mois. L’objectif est clair : tourner la page de cette menace récurrente et permettre aux groupes de continuer à exister dans un cadre apaisé.

Le combat continue donc, mais avec une première certitude : les Magic Fans et les Green Angels seront bien présents la saison prochaine.

Les Verts auront besoin de leurs tribunes

Sportivement, l’ASSE sait qu’elle devra repartir au combat pour retrouver la Ligue 1. Après une nouvelle désillusion, le club stéphanois aura besoin de toutes ses forces pour se relever.

Et dans cette mission, les tribunes auront un rôle majeur à jouer. Les Magic Fans et les Green Angels seront là pour pousser les Verts, mettre la pression sur les adversaires et rappeler que Geoffroy-Guichard reste un stade à part.

Dans une saison qui s’annonce déjà sous haute tension, cette bonne nouvelle n’est pas anodine. Le peuple vert conserve ses voix les plus puissantes.

Le Chaudron peut respirer. Les Magic Fans et les Green Angels seront toujours là. Et à Saint-Étienne, une chose reste certaine : le Chaudron ne se dissout pas.