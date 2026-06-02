RC Lens : Robin Risser dévoile son nouveau statut en Équipe de France

Robin Risser vit un rêve éveillé. Il y a encore un an, le jeune gardien évoluait au Red Star, en Ligue 2, avec l’objectif de maintenir son club. Douze mois plus tard, le voilà vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens, dauphin du PSG en Ligue 1 et désormais convoqué avec l’équipe de France pour la Coupe du monde.

À seulement 21 ans, le portier lensois découvre Clairefontaine, le maillot aux deux étoiles et un nouveau rôle chez les Bleus : celui de numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba. Un statut particulier, mais que Robin Risser semble déjà aborder avec calme, lucidité et beaucoup d’envie.

Une ascension express pour le gardien du RC Lens

La trajectoire de Robin Risser a tout d’une histoire folle. Passer du Red Star à l’équipe de France en l’espace d’un an, peu de joueurs peuvent s’en vanter. Pourtant, le gardien lensois n’a rien volé.

Avec le RC Lens, il a franchi un cap immense. Son sacre en Coupe de France face à Nice, sa régularité dans les cages sang et or et la deuxième place du club artésien en championnat ont fini par convaincre Didier Deschamps de l’intégrer au groupe France.

Une progression fulgurante, mais que le principal intéressé ne semble pas subir. Risser ne montre ni complexe, ni arrogance. Il sait que tout est allé vite, mais il sait aussi pourquoi il est là.

Didier Deschamps et Mbappé lui ont expliqué son rôle

Pour ses premiers pas avec les Bleus, Robin Risser a rapidement été mis au parfum. Didier Deschamps lui a expliqué ce qu’il attendait de lui, tout comme Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France.

Le gardien lensois l’a confirmé lui-même : « Le coach m’a expliqué mon rôle au sein du groupe, le capitaine également. » Un message important pour celui qui découvre un univers totalement nouveau.

Dans la vie de groupe, Risser sera considéré comme un joueur comme les autres. Mais sur le terrain, il devra accepter un rôle bien précis, celui d’un troisième gardien qui travaille, apprend et pousse le groupe lors des entraînements.

Risser prêt à défier les attaquants bleus

Face aux attaquants de l’équipe de France, Robin Risser sait qu’il va être mis à l’épreuve. Même dans un rôle de numéro 3, il veut exister par son travail et son niveau d’exigence.

Il l’a d’ailleurs reconnu avec le sourire : « J’y suis prêt, oui. Je suis gardien, j’aime ne pas prendre de but. Eux, ils aiment en marquer. J’essaierai de les embêter le plus possible, de leur arrêter le plus de ballons. »

Cette phrase résume bien son état d’esprit. Risser arrive pour apprendre, mais pas pour subir. Il sait qu’il devra faire face à des attaquants de classe mondiale à l’entraînement, et il compte bien leur compliquer la vie.

Ses premiers entraînements lui ont déjà permis de goûter à l’intensité du très haut niveau. Et même si plusieurs finalistes de la Ligue des Champions manquaient encore à l’appel, le jeune portier a rapidement compris qu’il venait de changer de monde.

Une première conférence de presse pleine de prudence

Pour sa première prise de parole avec les Bleus, Robin Risser a aussi montré une vraie maturité. Face aux médias, le gardien lensois est resté prudent, notamment lorsque les questions touchaient au jeu de l’équipe de France ou aux axes de progression du groupe.

Plutôt que de s’aventurer sur des sujets qu’il ne maîtrise pas encore totalement, il a préféré rester à sa place. Une attitude assumée par le joueur, qui explique : « J’apprends à connaître les gars tout en restant à ma place, évidemment. J’ai conscience de ce que je dois faire, c’est le plus important. »

Cette prudence ne veut pas dire qu’il se cache. Le Lensois assume son nouveau statut et comprend l’importance du maillot qu’il porte.

Maignan, Samba et Raviot l’accompagnent dans ses débuts

Dans son apprentissage, Robin Risser peut compter sur un entourage de très haut niveau. Mike Maignan, Brice Samba et Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens des Bleus, l’ont déjà conseillé.

Là encore, Risser a livré les mots entendus de ses aînés : « Ils m’ont juste dit d’être moi-même, de faire ce que je sais faire. Ils ont été à ma place, avant, et ils savent que porter ce maillot est assez lourd. »

Un conseil précieux pour un jeune joueur qui découvre un univers où chaque détail compte et où le maillot de l’équipe de France peut peser lourd.

Risser n’est pas le premier à passer par cette étape. Ses aînés connaissent ce sentiment, cette pression et cette nécessité de s’intégrer sans se renier. Pour le gardien lensois, l’objectif est donc clair : apprendre vite, mais sans perdre ce qui a fait sa force.

Un nouveau maillot, un nouveau monde

Robin Risser a aussi découvert un symbole fort : le maillot de l’équipe de France avec les deux étoiles. Un détail qui l’a marqué, lui qui connaissait déjà les sélections de jeunes, mais pas encore le très haut niveau international avec les A.

Il l’a résumé avec simplicité : « Pas comme en Espoirs où on n’a pas les étoiles. » Une phrase courte, mais révélatrice du changement de dimension vécu par le gardien du RC Lens.

À Clairefontaine, tout est différent. Le cadre, les exigences, les regards, le poids de l’histoire. Le gardien du RC Lens l’a compris dès son arrivée, quand Didier Deschamps l’a accueilli avec une boutade : « Tu es à l’heure, c’est bien ! »

Derrière ce moment léger, Risser entre dans une nouvelle dimension. Il n’est plus seulement l’un des grands espoirs du football français. Il est désormais membre du groupe France pour une Coupe du monde.

Lens peut être fier de son phénomène

Pour le RC Lens, cette convocation est une immense fierté. Elle récompense la saison exceptionnelle du club, mais aussi le travail réalisé autour d’un joueur qui a explosé au plus haut niveau en très peu de temps.

Robin Risser ne partira pas à la Coupe du monde avec le statut de titulaire. Il ne sera pas non plus attendu comme un cadre immédiat. Mais sa présence chez les Bleus raconte déjà quelque chose de fort : Lens possède l’un des gardiens les plus prometteurs du football français.

Et si Risser reste lucide sur son rôle, il sait aussi qu’une Coupe du monde peut changer une carrière. Pour lui, l’aventure ne fait que commencer.