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FRANCE

RC Lens : le nouveau maillot domicile dévoilé !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 09:50
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Florian Thauvin (RC Lens)

Le RC Lens a révélé ce lundi son nouveau maillot domicile.

Après sa saison 2025-2026 historique, le RC Lens va changer d’équipementier cet été. Exit Puma, c’est Adidas qui devient le nouvel équipementier des Sang et Or. La marque aux trois bandes et le club artésien ont d’ailleurs dévoilé ce lundi le nouveau maillot domicile des Lensois pour la saison 2026-2027.

Un maillot Sang et Or !

On y retrouve une tunique principalement jaune, agrémentée de bandes rouges sur les épaules. Le bout des manches, le col, le logo Adidas ainsi que le sponsor principal apparaissent également en rouge, dans le respect des couleurs historiques du club. Un estampage « Sang et Or » figure également sur ce nouveau maillot, déjà disponible à la vente dans les boutiques officielles du RC Lens ainsi que sur le site internet du club artésien.

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