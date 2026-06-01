Inés Garcia, nouvelle compagne de Lamine Yamal, a pris la parole contre les critiques dont elle fait l’objet depuis plusieurs jours.

La vie privée de Lamine Yamal fait énormément parler ces derniers jours en Espagne. Au centre de l’attention médiatique, sa nouvelle compagne, Inés García, a décidé de répondre publiquement aux nombreuses critiques dont elle fait l’objet sur les réseaux sociaux. Une prise de parole forte qui intervient après plusieurs jours de polémiques et de rumeurs.

Une relation sous le feu des projecteurs

Depuis que son rapprochement avec la pépite du FC Barcelone a été révélé, Inés García fait l’objet d’un examen minutieux sur les réseaux sociaux. Entre critiques sur leur différence d’âge supposée et rumeurs concernant son passé sentimental, l’influenceuse a vu de nombreux commentaires négatifs se multiplier. Des accusations qu’elle assure avoir déjà démenties à plusieurs reprises.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Inés García a expliqué qu’elle avait anticipé les réactions provoquées par sa relation avec l’une des plus grandes stars montantes du football mondial : « Vous auriez dû voir la tempête de haine cette semaine parce que bien sûr, les gens veulent que vous voyiez qu’ils vous détestent. Ils vous insultent et tout ça parce qu’ils trouvent ça drôle. » Malgré cette exposition soudaine, elle affirme avoir pris suffisamment de recul pour ne pas être affectée par les attaques.

Une réponse très ferme aux critiques

L’influenceuse a également assuré qu’elle ne comptait pas se justifier sur chacune des rumeurs qui circulent à son sujet. « Dès le premier moment, j’étais très sûre qu’il allait y avoir une vague d’insultes, d’irrespect et de mensonges. Soit tu vis avec, soit ça te ronge. » Avant d’ajouter : « Je ne vais pas laisser les gens insulter une jeune femme de 20 ans qui n’a rien fait de mal. Je ne manque de respect à personne, je ne bousille la vie de personne. »

Face à l’ampleur des spéculations, Inés García a choisi une ligne claire : ne pas répondre aux rumeurs : « Si je devais répondre à tout ce qui a été dit sur moi, je ferais une vidéo de 25 minutes. Cela n’arrivera pas. » Selon elle, de nombreux propos ont été déformés ou sortis de leur contexte, mais elle préfère poursuivre sa vie sans entrer dans un débat permanent avec ses détracteurs.