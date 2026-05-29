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FRANCE

PSG Mercato : le FC Barcelone prépare un nouveau coup de folie pour Julian Alvarez !

Par William Tertrin - 29 Mai 2026, 16:50
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Julian Alvarez célébrant un but avec l'Atlético Madrid.

Le dossier Julian Álvarez s’enflamme entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, alors que le Barça va dégainer une seconde offre !

Le mercato estival prend des allures de bras de fer européen autour de Julian Álvarez. L’attaquant argentin de l’Atlético Madrid, devenu l’une des priorités offensives du FC Barcelone, attire aussi l’attention du PSG, prêt à frapper très fort.

Selon plusieurs sources, le FC Barcelone a déjà transmis une première offre estimée à près de 100 M€ pour tenter de convaincre les Colchoneros de lâcher leur buteur. Une proposition jugée insuffisante par l’Atlético, qui réclame entre 120 et 150 M€ pour envisager un départ de sa star.

Malgré ce premier échec, le Barça n’a pas abandonné et prépare déjà une seconde offre, déterminé à avancer rapidement dans ce dossier stratégique, comme le rapporte Foot Mercato. Une offre de 135 M€ (bonus compris) est d’ailleurs évoquée par la journaliste Veronica Brunati.

Le PSG est passé à l’action avec une offre colossale

Le PSG est aussi pleinement dans la course. Pour rappel, le club parisien aurait formulé une offre impressionnante : 120 M€ + deux joueurs inclus dans la transaction pour convaincre l’Atlético Madrid de céder son attaquant. Ces deux Parisiens pourraient être Lee Kang-in et Gonçalo Ramos.

Paris serait également prêt à proposer un salaire XXL à Julian Álvarez, estimé à environ 22 M€ nets par an, soit un niveau comparable à celui d’Ousmane Dembélé. Une offensive qui confirme la stratégie du PSG : renforcer son attaque avec un profil jeune, polyvalent et déjà habitué aux grandes compétitions.

Un bras de fer à trois bandes

Face à cette montée des enchères, l’Atlético Madrid reste ferme. Le club espagnol n’entend pas brader son joueur, considéré comme un élément clé du projet. Barcelone insiste, mais doit composer avec ses limites financières. Le PSG, lui, dispose d’une puissance économique supérieure et pourrait profiter de cet écart pour doubler son rival catalan.

Dans ce contexte, le dossier Julian Álvarez s’impose comme l’un des feuilletons majeurs de ce début de mercato. Entre volonté du joueur, rivalité Barça–PSG et exigences de l’Atlético, l’issue reste totalement ouverte… mais chaque jour rapproche un peu plus le marché d’un transfert colossal.

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