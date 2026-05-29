PSG Mercato : Al-Khelaïfi répond au Barça pour Alvarez avec une offre démentielle !

Le PSG aurait transmis une première offre à l’Atlético Madrid pour s’attacher les services de Julian Alvarez.

La bataille entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’accélère pour la signature de l’avant-centre de l’Atlético Madrid, Julian Alvarez. Alors que le Barça aurait formulé sa première offre estimée à 90 millions d’euros, plus des bonus, pour recruter l’Argentin, le PSG serait, lui aussi, passé à l’offensive.

Le PSG dégaine une offre XXL pour Julian Alvarez

Selon les informations d’El Chiringuito TV, le champion d’Europe en titre aurait proposé 120 millions d’euros ainsi que deux joueurs à l’Atlético Madrid pour rafler la mise dans ce dossier. Afin de convaincre l’international argentin de rejoindre la capitale française, les dirigeants parisiens seraient également prêts à lui offrir un salaire équivalent à celui du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé, c’est-à-dire 22 millions d’euros nets par an.

Reste désormais à connaître la réponse de l’Atlético Madrid, qui réclamerait près de 150 millions d’euros pour accepter de céder son buteur cet été. Celle de Julian Alvarez sera également déterminante. Selon Sport, l’ancien attaquant de Manchester City aurait une préférence pour le FC Barcelone et serait même proche d’un accord avec le club catalan.