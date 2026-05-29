OGC Nice – ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour les supporters des Verts

Les supporters des Verts ne pourront pas se rendre à Nice ni suivre le match sur écran géant à Saint-Étienne.

C’est une partie de l’avenir de l’AS Saint-Étienne qui va se jouer ce vendredi (20h45) à l’Allianz Riviera. Tenus en échec à l’aller à Geoffroy-Guichard (0-0), les Verts ont néanmoins conservé toutes leurs chances de décrocher leur billet pour la Ligue 1 lors du barrage retour face à l’OGC Nice.

Pas d’écran géant en ville pour assister au match !

Alors que cette seconde manche entre les Aiglons et les Stéphanois se disputera à huis clos après l’envahissement de terrain de supporters niçois lors de la dernière journée de championnat, les fans des Verts ne pourront pas non plus faire le déplacement sur la Côte d’Azur pour soutenir leur équipe.

Autre mauvaise nouvelle pour les supporters stéphanois, aucun écran géant ne sera installé en ville pour suivre ce barrage retour Comme l’a rapporté Le Progrès, le maire de Saint-Étienne, Régis Juanico, l’a confirmé lors du dernier conseil municipal. « C’est impossible, pour des raisons de sécurité, de mettre un écran géant sur la place Jean-Jaurès. »