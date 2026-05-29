Stade Rennais Mercato : Porto a tranché pour Seko Fofana !

Le FC Porto a confirmé ce vendredi le départ de Seko Fofana, qui appartient toujours au Stade Rennais.

Prêté lors de la seconde partie de saison au FC Porto par le Stade Rennais, Seko Fofana ne poursuivra pas l’aventure chez les Dragons la saison prochaine. Alors que certaines rumeurs évoquaient une possible intensification des discussions entre les deux clubs en vue d’un transfert définitif de l’ancien Lensois au Portugal, ce dernier va finalement faire son retour en Bretagne.

Porto annonce le départ de Seko Fofana

Le FC Porto a officialisé ce vendredi le départ de Seko Fofana. « La fin de la saison 2025/26 marque la fin du prêt de Seko Fofana. Il quittera donc l’effectif du FC Porto et retournera au Stade Rennais. Prêté par le club français depuis le 2 février, le milieu de terrain de 31 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 18 matchs sous les couleurs bleu et blanc. Le départ de Seko Fofana étant désormais confirmé, le FC Porto lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le récent champion du Portugal dans un communiqué.