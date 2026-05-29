À LA UNE DU 29 MAI 2026
[15:30]OGC Nice – ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour les supporters des Verts
[15:05]Stade Rennais Mercato : Porto a tranché pour Seko Fofana !
[14:40]OM : Lorenzi arrive avec trois renforts ! 
[14:19]OL : Caleta-Car invendable, la direction face à une impasse
[14:11]RC Lens : Saint-Maximin, une saison marquante avant le grand saut ?
[14:10]FC Barcelone, PSG Mercato : le Barça augmente son offre pour Alvarez et vise une nouvelle recrue XXL !
[13:59]José Mourinho : le Real Madrid bloque sa signature, Pérez doit d’abord être réélu
[13:40]ASSE Mercato : on sait pourquoi Bardeli a choisi Levante plutôt que les Verts
[13:15]Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur onze de Haise la saison prochaine
[12:54]RC Lens Mercato : Leca active une piste surprise en défense

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : Porto a tranché pour Seko Fofana !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 15:05
💬 Commenter
Seko Fofana

Le FC Porto a confirmé ce vendredi le départ de Seko Fofana, qui appartient toujours au Stade Rennais.

Prêté lors de la seconde partie de saison au FC Porto par le Stade Rennais, Seko Fofana ne poursuivra pas l’aventure chez les Dragons la saison prochaine. Alors que certaines rumeurs évoquaient une possible intensification des discussions entre les deux clubs en vue d’un transfert définitif de l’ancien Lensois au Portugal, ce dernier va finalement faire son retour en Bretagne.

Porto annonce le départ de Seko Fofana

Le FC Porto a officialisé ce vendredi le départ de Seko Fofana. « La fin de la saison 2025/26 marque la fin du prêt de Seko Fofana. Il quittera donc l’effectif du FC Porto et retournera au Stade Rennais. Prêté par le club français depuis le 2 février, le milieu de terrain de 31 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 18 matchs sous les couleurs bleu et blanc. Le départ de Seko Fofana étant désormais confirmé, le FC Porto lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le récent champion du Portugal dans un communiqué.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot