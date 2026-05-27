Stade Rennais Mercato : une opportunité en or cet été pour un taulier de Ligue 1 ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Thomas Meunier va quitter le LOSC librement cet été. Une situation qui attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens… et qui séduit aussi une partie des supporters du Stade Rennais.

Le mercato estival commence à s’agiter et une information révélée par Fabrizio Romano pourrait rapidement faire parler en Bretagne. L’international belge Thomas Meunier va quitter le LOSC à l’issue de son contrat et sera donc libre de s’engager où il le souhaite cet été.

À 34 ans, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund ne compte pas raccrocher. Bien au contraire. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, Meunier se prépare à ouvrir un “nouveau chapitre” dans sa carrière et mènera lui-même les discussions avec les clubs, sans intermédiaire ni agence.

Dans ce contexte, plusieurs supporters du Stade Rennais voient déjà d’un très bon œil une arrivée du latéral belge au Roazhon Park.

Un profil expérimenté qui colle aux besoins rennais

Le club breton pourrait en effet être tenté par un joueur capable d’apporter immédiatement de l’expérience, du leadership et une vraie culture du haut niveau. Avec des passages au PSG, à Dortmund ou encore en sélection belge, Thomas Meunier possède un vécu rare en Ligue 1.

Même à Lille, le défenseur a montré qu’il restait compétitif malgré son âge. Sous les ordres de Bruno Genesio, il a su redevenir un élément important du collectif nordiste, enchaînant les matches et les performances solides dans un championnat exigeant (1 but et 3 passes dé cette saison).

Pour Rennes, l’idée aurait du sens sportivement. Le club cherche régulièrement à encadrer ses jeunes éléments avec des profils expérimentés, notamment dans les couloirs. L’arrivée d’un joueur libre, habitué aux grandes compétitions européennes, représenterait aussi une opération financièrement intelligente.

Une piste crédible… et populaire chez certains supporters

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters rennais évoquent déjà favorablement le nom de Thomas Meunier. Beaucoup estiment que son profil correspond au manque de caractère et d’expérience parfois reproché à l’effectif rennais lors des dernières saisons.

Sa polyvalence, sa qualité de centre et sa connaissance parfaite de la Ligue 1 sont également des arguments souvent avancés. Sans indemnité de transfert à payer, le dossier pourrait rapidement devenir attractif si Rennes décide réellement de se positionner.

Reste désormais à savoir si le Stade Rennais transformera cette idée séduisante en véritable piste de mercato. Une chose est certaine : avec Thomas Meunier libre sur le marché, plusieurs clubs français vont forcément surveiller la situation de près.