Le Stade Rennais a déjà lancé les grandes manoeuvres en vue de la saison prochaine.

Le Stade Rennais commence déjà à préparer l’avenir. Alors que le mercato estival approche, le club breton avance aussi sur un chantier stratégique : verrouiller ses meilleurs jeunes talents. Le Stade Rennais veut clairement s’appuyer davantage sur sa formation pour construire l’effectif des prochaines saisons. Et plusieurs mouvements viennent confirmer cette tendance.

Djibril Diallo signe professionnel

Malgré une saison quasiment blanche en raison d’une blessure, Djibril Diallo a officiellement signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Un signal fort envoyé par le club, qui continue de croire au potentiel du défenseur né en 2006 malgré son absence prolongée des terrains.

Mais le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter là. Toujours selon les informations autour du centre de formation, deux autres joueurs de la génération 2006 devraient rapidement suivre le même chemin :

Isiaka Soukouna

Amadou Diallo

Les deux jeunes talents seraient en bonne voie pour parapher eux aussi un premier contrat professionnel.

Haise veut miser sur la jeunesse

L’arrivée de Franck Haise semble déjà influencer la stratégie rennaise. Le technicien apprécie les profils jeunes, capables d’intégrer progressivement une rotation tout en apportant intensité et fraîcheur au groupe professionnel. Cette volonté de sécuriser rapidement plusieurs éléments du centre de formation montre que Rennes prépare activement l’avenir.

Dans un contexte où les grands clubs européens surveillent de très près les jeunes français, Rennes cherche à éviter les mauvaises surprises et à garder le contrôle sur ses meilleurs profils. Le club breton confirme ainsi sa réputation de place forte de la formation en Ligue 1.