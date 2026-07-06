Eliezer Mayenda a officiellement signé son contrat avec le Stade Rennais ce dimanche. À 21 ans, il s’engage jusqu’en 2031 et va découvrir son quatrième club en professionnel avec une forte concurrence.

Le Stade Rennais poursuit son mercato ambitieux. Après plusieurs jours de négociations, le club breton a officialisé hier la signature d’Eliezer Mayenda. L’attaquant espagnol de 21 ans arrive en provenance de Sunderland contre environ 20 millions d’euros, hors bonus, et s’est engagé jusqu’en 2031. International Espoirs espagnol, Mayenda va découvrir le quatrième club de sa jeune carrière après Sochaux, Sunderland et Hibernian.

Lepaul lui barre déjà la route en 9 !

À peine son transfert officialisé, Eliezer Mayenda n’a pas caché son enthousiasme. L’attaquant s’est déclaré « très heureux » de rejoindre le Stade Rennais, allant même jusqu’à qualifier la Ligue 1 de « championnat sous-côté », preuve de son envie de relever ce nouveau défi. Mais son adaptation pourrait être plus compliquée que prévu.

Selon L’Équipe, le principal obstacle se nomme Esteban Lepaul. Auteur d’une saison exceptionnelle avec 21 buts, le Français a terminé meilleur buteur de Ligue 1 et aborde le nouvel exercice avec un statut de titulaire indiscutable. Dans ces conditions, Mayenda devra rapidement convaincre Franck Haise s’il souhaite s’imposer dans l’axe de l’attaque rennaise.

Les supporters du Stade Rennais s’interrogent

Cette forte concurrence nourrit déjà les débats chez les supporters du Stade Rennais. Beaucoup redoutent de voir le nouvel arrivant être utilisé sur un côté, notamment à droite, afin de laisser Lepaul en pointe. Une option qui pourrait limiter les qualités de finisseur de l’Espagnol, recruté avant tout pour évoluer dans l’axe.

Avec cette quatrième recrue estivale, le Stade Rennais envoie un message fort à la concurrence. Mais pour Eliezer Mayenda, l’heure est désormais à la conquête. Face à un Esteban Lepaul en pleine confiance, le jeune Espagnol devra rapidement montrer qu’il mérite lui aussi une place de choix dans les plans de Franck Haise.