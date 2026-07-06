La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déjà très actif au mercato, le Stade Rennais n’entend pas rester les bras croisés pour la suite du marché des transferts estival.

Le Stade Rennais ne compte pas lever le pied au mercato. Le club breton travaille sur plusieurs dossiers, avec une stratégie claire : renforcer les ailes tout en dégraissant l’effectif actuel. Selon l’insider Jonathan, plusieurs mouvements sortants seraient en préparation.

Trois départs dans les tuyaux au Stade Rennais

« Pour la défense, des départs sont attendus : Seidu, Brassier et Rouault », affirme-t-il sur X. Une information qui confirme la volonté du Stade Rennais de réorganiser son secteur défensif, avec des ajustements majeurs envisagés dans la rotation de Franck Haise.

Avant même l’officialisation de certaines recrues, le Stade Rennais aurait déjà avancé ses pions sur un nouveau profil offensif. Toujours selon la même source, après la signature d’Eliezer Mayenda, le club breton s’était initialement penché sur des profils évoluant à droite, avant de réorienter sa recherche.

Haise cherche un ailier gauche !

« Ils ont tâté le terrain chez un multiple vainqueur de la Ligue des Champions. Maintenant le profil désiré = un joueur évoluant ailier gauche », précise l’insider. Franck Haise, fraîchement installé sur le banc du Stade Rennais, souhaite bâtir une équipe plus cohérente et adaptée à ses principes de jeu.

Cela passe par un ajustement des profils offensifs, notamment sur les côtés où la vitesse et la percussion sont devenues prioritaires. Le chantier est donc loin d’être terminé en Bretagne et d’autres mouvements pourraient encore surprendre dans les prochains jours.