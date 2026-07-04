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FRANCE

Stade Rennais Mercato : petit coup dur, Haise va devoir attendre pour une recrue

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 19:00
Franck Haise

Le transfert de Bryan Reynolds vers le Stade Rennais est quasiment finalisé, mais la signature est retardée de quelques jours.

Le Stade Rennais tient bien sa nouvelle recrue défensive, mais avec un petit contretemps. Selon les informations du journaliste Benjamin Quarez, la signature de Bryan Reynolds est simplement retardée de quelques jours, sans remise en cause du transfert.

Le latéral droit américain, actuellement sous contrat avec le club belge de Westerlo, dispose déjà d’un accord total avec le club breton ainsi qu’avec sa future équipe. Le deal est donc considéré comme bouclé en interne.

Un simple contretemps administratif

Ce léger délai serait lié à une formalité administrative : le joueur attend actuellement l’obtention de son visa afin de pouvoir finaliser son arrivée en France et passer officiellement sa visite médicale.

Aucun élément sportif ou financier ne remet en cause l’opération. Le transfert devrait donc être officialisé dans les prochains jours.

Un dossier déjà bien avancé

Le joueur est attendu comme une recrue destinée à renforcer le couloir droit, un secteur ciblé par le staff breton depuis plusieurs semaines. Pour rappel, le Stade Rennais avait déjà trouvé un accord avec Westerlo autour d’un transfert estimé à environ 4 millions d’euros.

Avec cette arrivée imminente, le Stade Rennais continue de structurer son effectif en vue de la saison à venir. Avec déjà quatre recrues officialisées, le SRFC attend désormais Reynolds et également Eliezer Mayenda.

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