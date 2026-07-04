Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour l’arrivée de Charlie Cresswell

Alors que Charlie Cresswell a donné son accord au Stade Rennais, les négociations avec Toulouse sont encore loin d’être bouclées.

Le Stade Rennais a identifié Charlie Cresswell comme sa priorité pour renforcer sa défense centrale. Mais si le club breton a déjà convaincu le défenseur anglais, il lui reste désormais à convaincre Toulouse. Et c’est là que le dossier se complique.

Selon les informations de L’Équipe, Rennes a transmis une première offre au TFC. Problème : celle-ci reste inférieure aux 25 millions d’euros réclamés par les dirigeants toulousains pour laisser partir leur défenseur de 23 ans.

À ce stade des discussions, rien n’indique que Rennes soit prêt à s’aligner sur les exigences financières du club haut-garonnais. Selon le quotidien sportif, la tendance actuelle ne va pas dans le sens d’une offre revue à la hausse jusqu’au montant demandé.

Rennes a déjà l’accord du joueur

Sur le plan contractuel, le plus dur est pourtant fait. Charlie Cresswell s’est déjà entendu avec le Stade Rennais, qui en a fait le successeur désigné de Jérémy Jacquet, récemment transféré à Liverpool.

Le défenseur anglais, auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs de Toulouse, correspond parfaitement au profil recherché par les dirigeants rennais : jeune, déjà performant en Ligue 1 et doté d’une importante marge de progression.

Toulouse ne veut pas céder

De son côté, Toulouse n’a aucune intention de négocier à la baisse. Arrivé en 2024, Cresswell est devenu un élément majeur de la défense violette et le club estime que sa valeur justifie pleinement un transfert à hauteur de 25 M€.

Cette fermeté est renforcée par la concurrence anglaise. Crystal Palace suit toujours le dossier et pourrait revenir à la charge si un départ de Maxence Lacroix venait à se concrétiser. Une situation qui permet au TFC de conserver une position de force dans les négociations.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Si Rennes reste aujourd’hui le favori grâce à l’accord trouvé avec le joueur, le transfert est encore loin d’être finalisé. Tant que le club breton ne s’approchera pas des exigences financières de Toulouse, le dossier restera bloqué.

Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour savoir si Rennes accepte de revoir son offre ou si le TFC parvient à faire monter les enchères grâce à l’intérêt persistant de clubs anglais.