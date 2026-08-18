La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 au mercato, Kévin Danois (22 ans) a vu son statut changer du côté de l’AJ Auxerre cet été.

Le mercato de Kévin Danois est loin d’être un long fleuve tranquille. À 22 ans, le milieu de terrain de l’AJ Auxerre suscite l’intérêt de plusieurs formations, notamment en Ligue 1. Mais alors que son nom circule encore sur le marché, le joueur semble désormais avoir une idée très claire concernant la suite de sa carrière.

Le Stade Rennais passe son tour pour Danois

Selon Foot Mercato, Kévin Danois a refusé une proposition de Besiktas. Le milieu auxerrois ne serait pas du tout intéressé par une arrivée dans le club turc. Une décision qui s’explique notamment par son nouveau statut à l’AJ Auxerre. Le joueur vient en effet d’être nommé capitaine du club pour cette nouvelle saison. Une marque de confiance forte de la part de l’AJA, qui pourrait donc compliquer sérieusement un éventuel départ.

Le Stade Rennais a également été associé au dossier. Mais une arrivée en Bretagne semble aujourd’hui très improbable. Relancé sur l’intérêt rennais, l’insider Jonathan a clairement refroidi cette possibilité : « Il recherche un poste de titulaire. » Un problème majeur pour le Stade Rennais.

Une concurrence trop forte chez les Rouge et Noir

Sous les ordres de Franck Haise, Danois aurait effectivement dû composer avec une concurrence particulièrement importante dans l’entrejeu. Le Stade Rennais dispose déjà de plusieurs solutions avec Valentin Rongier, Mahdi Camara et Sebastian Szymański. Dans ces conditions, difficile de garantir à Danois le temps de jeu qu’il réclame. Le choix du joueur paraît donc assez logique : plutôt que de rejoindre un club où sa place dans le onze serait incertaine, il pourrait privilégier la continuité à Auxerre.

Avec plusieurs clubs français intéressés par son profil, la situation pourrait encore évoluer d’ici la fin du mercato. Mais la volonté de Danois de jouer régulièrement et son nouveau rôle de capitaine rendent son départ beaucoup moins évident. L’AJ Auxerre possède désormais un argument de poids pour convaincre son milieu de rester.