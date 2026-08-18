Stade Rennais Mercato : Haise tente un deal Cissé – Doukouré avec Strasbourg !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, le transfert de Djaoui Cissé (22 ans) du Stade Rennais au RC Strasbourg est en bonne voie.

Le dossier Djaoui Cissé est en train de s’accélérer. Comme indiqué par L’Équipe et confirmé par But!, le milieu du Stade Rennais pourrait bien prendre la direction du RC Strasbourg avant la fermeture du mercato. Et selon nos informations, les discussions sont désormais suffisamment avancées pour envisager sérieusement un départ du joueur.

Cissé a déjà dit oui à Strasbourg

L’intérêt du RC Strasbourg pour Djaoui Cissé ne date pas d’hier. Selon nos informations, BlueCo suit le milieu rennais depuis un peu moins d’un an. Le dossier a donc eu le temps de mûrir et les différentes parties semblent désormais proches d’un accord. Cissé aurait d’ailleurs donné son feu vert pour rejoindre Strasbourg. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs.

Le RC Strasbourg aurait formulé une proposition de 15 millions d’euros pour récupérer le milieu rennais. Une offre jugée intéressante par le Stade Rennais, mais encore insuffisante. La direction bretonne réclamerait en effet environ 20 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Un écart de cinq millions d’euros sépare donc actuellement les deux clubs mais un terrain d’entente pourrait être trouvé. De plus, Franck Haise pourrait avoir une idée pour rapprocher les positions.

Dans l’idéal, Haise veut Doukouré dans le deal

Selon nos informations, le Stade Rennais aimerait profiter de l’intérêt du RC Strasbourg pour Cissé afin d’attirer Ismaël Doukouré en retour. Le milieu du Racing plaît particulièrement à Franck Haise, qui apprécie son profil et souhaiterait pouvoir compter sur lui à Rennes. L’idée serait donc de construire une opération incluant les deux joueurs afin de faire baisser le montant du transfert de Cissé. Un montage qui permettrait au Stade Rennais de récupérer un joueur désiré tout en permettant à Strasbourg de renforcer son entrejeu avec Cissé.

Sur le papier, le deal aurait donc tout du « gagnant-gagnant ». Problème : le RC Strasbourg n’est pas favorable à cette option. Le Racing souhaite pour le moment dissocier les deux dossiers et ne semble pas disposé à inclure Doukouré dans l’opération Cissé. La position alsacienne pourrait toutefois évoluer en fonction des négociations et des conditions financières mais, à ce stade, l’optimisme reste néanmoins de rigueur pour la solution originelle.