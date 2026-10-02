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FRANCE

Flashback, il y a un an : Du siège éjectable à la formation en or : Rennes, un an après le spectre Beye

Par Wladimir DELCROS - 2 Oct 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Du siège éjectable à la formation en or : Rennes, un an après le spectre Beye

Il y a un an, Rennes s’agitait autour de la succession d’Habib Beye, avec les noms de Motta et Blanc en embuscade. Aujourd’hui, le club ne vibre plus autour de la guillotine pour son coach, mais cultive une identité qui mise sur la jeunesse et l’attractivité de ses talents.

Quand l’ombre de Beye planait sur le banc rennais

Le 2 octobre 2025, le Stade Rennais semblait marcher sur un fil. Habib Beye, arrivé quelques mois plus tôt pour effacer le passage mouvementé de Jorge Sampaoli, voyait déjà son avenir s’assombrir. Le club, malgré un mercato ambitieux et des attentes élevées, venait d’enchaîner des résultats décevants, dont un frustrant 0-0 contre Lens à domicile — alors que les Lensois avaient évolué à dix toute la rencontre. Le jeu manquait d’identité, la dynamique n’était pas là, et la direction bretonne commençait déjà à dresser une short-list de successeurs. Deux anciens du PSG, Thiago Motta et Laurent Blanc, tous deux libres à l’époque, incarnaient cette quête de renouveau, chacun avec son style et son vécu. Les supporters retenaient leur souffle à l’approche de la trêve internationale, guettant le fameux ‘coup de balai’ qui aurait pu bouleverser la saison.

Un an plus tard : la dynamique, c’est la jeunesse et le marché

Douze mois se sont écoulés, et le Stade Rennais a changé d’ère. Désormais, il ne s’agit plus de scruter la moindre fausse note du coach pour imaginer un nouveau bouleversement sur le banc. Le fil rouge, aujourd’hui, c’est la valorisation de la formation et la capacité du club à attirer, lancer puis faire briller des talents. Ousmane Dembélé vient de rappeler fièrement que sept anciens Rennais composaient l’ossature de l’équipe de France, un chiffre qui résume à lui seul la réussite du centre de formation breton ces dernières années. Même les sujets chauds du moment — Szymański, recruté pour 10 M€ mais déjà convoité par Naples, ou Lepaul, nouvel international et cible de grands clubs européens — tournent autour de la capacité rennaise à repérer, valoriser et vendre ses joueurs, bien plus que de la menace d’un limogeage précipité.

Le contraste est frappant : là où, il y a un an, Rennes tremblait de voir son projet dérailler faute de continuité sur le banc, le club s’est aujourd’hui imposé comme une place forte de la formation et du trading intelligent, symbole d’une Ligue 1 qui regarde vers l’avenir. Le spectre de la crise sportive s’est effacé derrière la réussite de ses jeunes, la convoitise de ses cadres et l’assurance d’un projet qui tient la route. À Rennes, la stabilité ne se mesure plus à l’espérance de vie de l’entraîneur, mais à la capacité de faire éclore et rayonner une nouvelle génération.

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