OL, Real Madrid : Endrick de retour à Lyon en janvier ?

De retour au Real Madrid après son prêt à l’OL, Endrick peine à trouver sa place. Un nouveau départ temporaire pourrait être envisagé cet hiver. Si plusieurs clubs italiens s’intéressent au Brésilien, son expérience lyonnaise laisse ouverte une question séduisante : les deux parties pourraient-elles se retrouver en janvier ?

Endrick espérait franchir un cap au Real Madrid. Pour l’instant, son retour ressemble surtout à une attente prolongée.

Selon AS, le Brésilien n’a disputé que quatre minutes en Liga depuis le début de saison. Une blessure en préparation explique une partie de cette absence, mais ses dernières convocations ne lui ont guère offert davantage de temps de jeu. José Mourinho avait pourtant freiné son prêt à la Roma cet été, en lui demandant de rester. L’attaquant pourrait réévaluer sa situation au mercato hivernal.

Lyon lui a laissé un souvenir très positif

Pour les supporters lyonnais, cette situation rappelle forcément une opération qui avait profité aux deux parties. Lors de son passage à l’OL, Endrick avait trouvé des minutes et l’occasion d’exprimer ses qualités offensives.

Huit buts en 21 rencontres avaient notamment marqué son aventure lyonnaise. Le Brésilien avait pu retrouver une place importante sur le terrain, dans un environnement où son adaptation avait été convaincante.

D’après les informations relayées par Foot01, le joueur conserverait un attachement particulier à Lyon. Un élément qui peut nourrir l’hypothèse d’un retour, sans constituer pour autant la preuve d’un dossier déjà engagé.

La Roma et le Milan AC restent dans le paysage

Si une nouvelle fenêtre s’ouvre en janvier, l’OL ne serait toutefois pas seul à pouvoir s’intéresser à cette opportunité. La Roma et le Milan AC sont évoqués parmi les clubs susceptibles d’accueillir l’attaquant. Les pistes italiennes pourraient donc peser dans son choix.

Pour Lyon, la connaissance du joueur et les bons souvenirs de son premier passage représenteraient des arguments. Encore faudrait-il que le club souhaite relancer cette opération et puisse en réunir les conditions.

Une opportunité à étudier pour l’attaque lyonnaise ?

Sur le plan sportif, l’idée mérite attention. L’OL dispose déjà de solutions à droite avec Ernest Nuamah et Kail Boudache, mais Loïs Openda reste relativement seul comme avant-centre expérimenté, selon le tableau dressé par Foot01.

La polyvalence d’Endrick pourrait ainsi présenter un intérêt. Mais plusieurs étapes restent nécessaires : une ouverture du Real Madrid, une volonté du joueur et un intérêt concret des dirigeants lyonnais.

Un retour à l’OL reste donc une possibilité à surveiller, plutôt qu’une opération annoncée. Si son temps de jeu ne décolle pas d’ici janvier, le nom d’Endrick pourrait néanmoins revenir dans les discussions du mercato lyonnais.