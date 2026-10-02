ASSE : un ancien vert échappe de peu à un drame !

Lucas Gourna-Douath a été impliqué dans un accident de la route jeudi matin, à proximité du centre d’entraînement de Hull City. L’ancien milieu de l’ASSE n’a pas été blessé et a même pu participer normalement à la séance qui a suivi.

Plus de peur que de mal pour Lucas Gourna-Douath. Le joueur formé à Saint-Étienne, aujourd’hui à Hull City, a été victime d’un accident de voiture ce jeudi 1er octobre, sur la route menant au centre d’entraînement du club anglais.

Selon les informations rapportées par Reuters, son véhicule s’est retrouvé sur le côté. La police locale a confirmé l’intervention des secours et précisé qu’aucune personne n’avait été blessée. Hull City a également communiqué pour rassurer sur l’absence de victimes.

Il a pu s’entraîner après l’accident

Malgré les images impressionnantes du véhicule, les nouvelles concernant le milieu français sont rassurantes. Selon Foot Mercato, Gourna-Douath circulait à environ 25 km/h et aucune autre voiture n’a été impliquée dans l’accident.

Le joueur de 23 ans a ensuite pu rejoindre ses partenaires et prendre part normalement à l’entraînement.L’incident n’a donc pas empêché l’ancien Stéphanois de poursuivre sa journée avec le groupe.

Un précédent récent au même endroit

Cet accident intervient moins de trois semaines après celui de son coéquipier Sorba Thomas, lui aussi impliqué dans une sortie de route sur cette même voie d’accès au centre d’entraînement.

Le 11 septembre, le véhicule de l’international gallois s’était retourné, sans lui occasionner de blessure. Deux incidents rapprochés, mais heureusement sans conséquence physique pour les joueurs concernés.

Pour Gourna-Douath, arrivé cet été à Hull City en provenance de Salzbourg, l’essentiel est donc confirmé : il est sorti indemne de cet accident et a pu reprendre immédiatement ses activités avec son équipe.