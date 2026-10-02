À LA UNE DU 2 OCT 2026
[13:30]OM : des milliers de supporters se mobilisent pour un projet de socios !
[12:55]ASSE : les recrues font le show contre Sion, un remplaçant saisit sa chance !
[12:10]Stade Rennais : Pinault investit 40 M€, un nouveau bijou pour viser la Ligue des champions !
[11:50]ASSE : un ancien vert échappe de peu à un drame !
[11:42]Devine le joueur : le jeu préféré des supporters, entre mémoire et mauvaise foi
[11:30]OL, Real Madrid : Endrick de retour à Lyon en janvier ?
[11:28]Que veut dire xG au foot ? Définition et calcul des expected goals
[11:10]ASSE – Sion : Cathro dévoile un onze inédit, plusieurs joueurs ont gros à jouer !
[10:50]FC Nantes : la DNCG peut tout faire basculer pour le rachat de Tavares !
[10:30]RC Lens : ciblé par les critiques, Sagnan s’offre un bol d’air avec le Mali !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un ancien vert échappe de peu à un drame !

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 11:50

Lucas Gourna-Douath a été impliqué dans un accident de la route jeudi matin, à proximité du centre d’entraînement de Hull City. L’ancien milieu de l’ASSE n’a pas été blessé et a même pu participer normalement à la séance qui a suivi.

Plus de peur que de mal pour Lucas Gourna-Douath. Le joueur formé à Saint-Étienne, aujourd’hui à Hull City, a été victime d’un accident de voiture ce jeudi 1er octobre, sur la route menant au centre d’entraînement du club anglais.

Selon les informations rapportées par Reuters, son véhicule s’est retrouvé sur le côté. La police locale a confirmé l’intervention des secours et précisé qu’aucune personne n’avait été blessée. Hull City a également communiqué pour rassurer sur l’absence de victimes.

Il a pu s’entraîner après l’accident

Malgré les images impressionnantes du véhicule, les nouvelles concernant le milieu français sont rassurantes. Selon Foot Mercato, Gourna-Douath circulait à environ 25 km/h et aucune autre voiture n’a été impliquée dans l’accident.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Le joueur de 23 ans a ensuite pu rejoindre ses partenaires et prendre part normalement à l’entraînement.L’incident n’a donc pas empêché l’ancien Stéphanois de poursuivre sa journée avec le groupe.

Un précédent récent au même endroit

Cet accident intervient moins de trois semaines après celui de son coéquipier Sorba Thomas, lui aussi impliqué dans une sortie de route sur cette même voie d’accès au centre d’entraînement.

Le 11 septembre, le véhicule de l’international gallois s’était retourné, sans lui occasionner de blessure. Deux incidents rapprochés, mais heureusement sans conséquence physique pour les joueurs concernés.

Pour Gourna-Douath, arrivé cet été à Hull City en provenance de Salzbourg, l’essentiel est donc confirmé : il est sorti indemne de cet accident et a pu reprendre immédiatement ses activités avec son équipe.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot