Devine le joueur : le jeu préféré des supporters, entre mémoire et mauvaise foi

Un ami lance : « Attaquant, passé par Guingamp et Marseille avant de devenir une idole à Londres. » Autour de la table, quelqu’un a déjà la réponse, un autre proteste que l’indice était trop facile, un troisième jure qu’il allait le dire. Didier Drogba vient d’être trouvé, la partie peut continuer. Ce petit jeu, chaque supporter l’a pratiqué un jour, au comptoir, dans un bus de déplacement ou sur un groupe de discussion entre amis.

Une carrière se lit comme une carte d’identité

Le principe tient en une phrase : reconstituer un joueur à partir de quelques indices. Le plus parlant reste souvent le parcours en club. Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan, Paris, Manchester United, Los Angeles : peu de supporters ont besoin d’aller plus loin pour reconnaître Zlatan Ibrahimović. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelone puis New York : Thierry Henry se dessine aussi vite.

La difficulté vient des carrières plus discrètes, ou des débuts oubliés. Beaucoup connaissent la suite de l’histoire, peu se souviennent des premières années. C’est là que le jeu devient intéressant : un seul club bien choisi suffit parfois à semer toute la tablée, alors qu’une liste complète rend la réponse évidente. Tout l’art de celui qui pose la question consiste à doser.

Les surnoms, l’indice qui fait sourire

Le football adore les surnoms, et ils font d’excellents indices. « Zizou » ne laisse guère de doute, pas plus que « Il Fenomeno » pour le Ronaldo brésilien. « The King » renvoie les supporters de Manchester United à Éric Cantona, et « Der Bomber » rappelle aux amateurs d’histoire le redoutable Gerd Müller.

Certains surnoms demandent un peu plus de culture. Ils racontent une époque, un style de jeu ou une relation particulière avec un public. Les connaître, c’est déjà connaître un peu l’histoire du football, bien au-delà des statistiques. Un surnom se transmet d’une génération à l’autre, souvent par ceux qui ont vu jouer le joueur en question.

Palmarès et transferts : les indices pour connaisseurs

Viennent ensuite les indices plus pointus : un Ballon d’or, une finale, un transfert resté dans les mémoires. Le passage de Luís Figo du FC Barcelone au Real Madrid, en 2000, fait partie de ces épisodes que les supporters citent encore. Le Ballon d’or de Zinédine Zidane en 1998 aussi.

Ces indices obligent à raisonner. On croise une nationalité, un poste, une décennie, et l’on élimine peu à peu les candidats. Le jeu ressemble alors moins à un test de mémoire qu’à une petite enquête, où l’on avance par déduction plutôt que par réflexe.

Pourquoi ce jeu rassemble autant

Ce qui rend le jeu si attachant, c’est qu’il mélange les générations. Le plus jeune de la bande connaît par cœur les effectifs actuels, le plus ancien raconte des joueurs que les autres n’ont jamais vus jouer. Chacun apporte son morceau d’histoire, et chacun en apprend un peu.

Il y a aussi la part de mauvaise foi, indissociable du football. On conteste un indice, on réclame un deuxième essai, on rappelle que son joueur préféré méritait mieux. Ces débats font partie du plaisir. Personne ne gagne à tous les coups, et c’est bien ce qui donne envie de rejouer.

Jouer seul, entre amis ou en ligne

Le jeu se pratique partout, sans matériel. Entre deux matchs, il suffit d’un téléphone pour prolonger la discussion. Pour se tester sans attendre la prochaine soirée, on peut jouer à devine le joueur de foot en ligne : des questions classées par niveau, du facile au difficile, avec des indices sur les clubs, les surnoms, la nationalité ou le palmarès. De quoi vérifier si l’on est vraiment aussi incollable qu’on le prétend devant les copains.

Le format a un autre mérite : il fait réviser sans en avoir l’air. À force de chercher, on retient les parcours, on relie les noms aux clubs, on découvre des joueurs dont on ignorait tout. Le jour où la question tombe pour de vrai, autour d’une table, la réponse sort plus vite.

Une passion qui se transmet

Au fond, deviner un joueur, c’est rendre hommage à ce qu’il a laissé : un parcours, un geste, un surnom, une soirée de match restée en mémoire. Tant que des supporters se lanceront des défis, ces carrières continueront de circuler, de bouche à oreille, d’une génération à la suivante. Et il se trouvera toujours quelqu’un pour dire qu’il avait trouvé avant tout le monde.