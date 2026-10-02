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ASSE – Sion : Cathro dévoile un onze inédit, plusieurs joueurs ont gros à jouer !

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 11:10

L’ASSE a dévoilé sa composition pour le match amical face au FC Sion au centre sportif Robert-Herbin. Privé de nombreux internationaux et de plusieurs joueurs touchés physiquement, Ian Cathro aligne une équipe remaniée et rajeunie. Une occasion à saisir pour les jeunes et les éléments en quête de rythme.

Des absences, de nouvelles associations et des places à défendre : ce rendez-vous contre Sion présente un véritable intérêt pour les Verts. Disputée à huis clos à L’Étrat, cette rencontre doit permettre à l’ASSE de maintenir le rythme pendant la trêve, tout en donnant à plusieurs joueurs l’occasion de se montrer.

Ian Cathro a ainsi choisi un onze inhabituel, avec notamment Lamba, Gueye, Teillol, Dhaoui, Duffus et Paalberg au coup d’envoi.

La composition officielle de l’ASSE

Larsonneur – Ferreira, Lamba, Gueye, Teillol – Bernauer, Dhaoui – Breum, Ballo – Duffus, Paalberg.

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Un onze qui conserve quelques repères, avec Larsonneur et Bernauer, mais qui offre surtout une belle exposition à des joueurs ayant besoin de minutes.

Lamba et Paalberg ont une occasion à saisir

Pour Chico Lamba et Marten Paalberg, tous deux titulaires, ce match représente une étape intéressante après des absences prolongées. L’objectif sera de retrouver des sensations, d’accumuler du temps de jeu et de se rapprocher du rythme nécessaire à la compétition.

Dans cette période de trêve, Paul Eymard fait également partie des joueurs en quête de repères. Les absences internationales ouvrent des possibilités, mais chacun devra profiter des minutes accordées pour convaincre le staff.

Sans l’enjeu comptable du championnat, cette opposition reste donc un test utile : les joueurs alignés peuvent travailler leurs automatismes et montrer qu’ils sont prêts à répondre présent.

La jeunesse stéphanoise sous le regard de Cathro

Plusieurs jeunes ont participé aux séances cette semaine, comme l’ont montré les images publiées par le club. Ce rendez-vous face aux Suisses leur offre une possibilité de se rapprocher des exigences de l’équipe première.

Gueye, Teillol ou encore Dhaoui figurent ainsi dans le onze de départ. Pour eux, l’enjeu est de saisir cette exposition et de marquer des points auprès d’Ian Cathro avant la reprise.

La prudence reste en revanche de mise concernant les joueurs touchés. Mahmoud Jaber, revenu à l’entraînement, doit encore patienter pour rejouer. Julien Le Cardinal, qui semble également gêné depuis sa sortie à Metz, ne figure pas dans cette composition.

Pour les titulaires du jour, les cartes sont donc ouvertes. À eux de transformer ce match amical en argument pour la suite de la saison.

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