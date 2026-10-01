ASSE : énorme coup de pouce pour Cathro avant Sion !

Après la défaite du Ghana contre la Gambie et l’annulation de son amical face au Maroc, Augustine Boakye pourrait retrouver plus rapidement ses coéquipiers de l’ASSE.

La trêve internationale pourrait finalement tourner à l’avantage de l’ASSE. Alors qu’Augustine Boakye devait encore disputer un match avec le Ghana dimanche face au Maroc, cette rencontre a été annulée. Une situation qui pourrait permettre à l’attaquant stéphanois de rentrer plus tôt dans le Forez et de retrouver le groupe d’Ian Cathro.

Le Ghana s’enfonce dans le doute

Le Ghana vient de connaître une nouvelle désillusion dans les qualifications pour la CAN 2027. Après une première défaite 2-0 contre la Côte d’Ivoire, les Black Stars se sont inclinés mardi soir face à la Gambie (2-4), malgré une avance de deux buts. Le Ghana reste ainsi sans le moindre point après deux journées dans le groupe C.

Augustine Boakye était entré en jeu lors de la première rencontre face à la Côte d’Ivoire. Il a ensuite été concerné par le deuxième rendez-vous contre la Gambie, disputé mardi.

Le match contre le Maroc annulé

Le programme du Ghana devait se poursuivre dimanche 4 octobre avec un match amical contre le Maroc à Tanger. Mais la Fédération ghanéenne a finalement annoncé son désistement, évoquant officiellement des « raisons internes ». La Fédération marocaine a depuis confirmé que le Mali remplacerait le Ghana pour cette rencontre.

Plusieurs médias marocains et ghanéens font état de tensions liées à des primes ou à des sommes dues aux joueurs, certains internationaux ayant, selon ces sources, refusé de voyager. Ces éléments n’ont toutefois pas été confirmés publiquement par la Fédération ghanéenne, qui n’a pas détaillé les raisons de son retrait.

Boakye pourrait donc rentrer plus tôt à L’Étrat

Pour l’ASSE, cette annulation constitue une bonne nouvelle dans la mesure où Boakye pourrait être libéré plus rapidement. Le calendrier stéphanois prévoit justement un match de préparation contre le FC Sion vendredi 2 octobre à L’Étrat, à huis clos.

Le Ghanéen devait initialement être retenu jusqu’au match du Maroc, mais le Ghana ne disputera finalement plus de rencontre durant cette fenêtre internationale. Les joueurs ont d’ailleurs déjà quitté le rassemblement.

Pour Ian Cathro, le retour anticipé de Boakye peut donc offrir une solution supplémentaire avant le rendez-vous face à Sion, alors que le Stéphanois réalise un excellent début de saison avec 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 2. Reste à voir s’il sera apte pour disputer l’amical…