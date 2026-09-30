OM : le club frappe fort en Turquie avec une signature qui va ravir les supporters

L’OM poursuit le déploiement de son Fan Token avec Paribu, qui devient son partenaire officiel en Turquie.

L’OM accélère sur le marché turc. Le club phocéen vient de nouer un partenariat avec Paribu, plateforme turque spécialisée dans les actifs numériques, autour du lancement de son nouveau Marsilya Fan Token, comme le relaye le site Sportune.

Le Fan Token de l’OM sera lancé sur Paribu

Dans le cadre de cet accord, Paribu devient le partenaire officiel de l’OM en Turquie et assurera la prévente ainsi que la cotation du Marsilya Fan Token, proposé par Socios.com.

La prévente est programmée au 14 octobre 2026, exclusivement sur Paribu. Les utilisateurs turcs pourront ainsi accéder au Fan Token de l’OM via la plateforme. Les jetons achetés lors de cette opération seront dans un premier temps conservés de manière bloquée dans les portefeuilles des utilisateurs, avant leur mise en circulation sur le marché.

Des avantages pour les supporters de l’OM

Au-delà de l’aspect numérique, le partenariat doit permettre aux détenteurs du Marsilya Fan Token d’accéder à plusieurs expériences liées au club.

Parmi les avantages annoncés figurent notamment des billets de match, des maillots dédicacés, des objets souvenirs, des visites du stade, des expériences les jours de match ou encore des rencontres avec des joueurs. Paribu doit préciser progressivement les modalités de ces opérations au cours de la saison.

Ce partenariat avec Paribu intervient alors que l’OM vient également de s’associer au groupe Chiliz, à l’origine de son Fan Token officiel. Le club rejoint ainsi l’écosystème international des Fan Tokens développé par Chiliz et Socios.com.