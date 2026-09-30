OM : Richard balayé par Létang, nouveau revers pour la direction marseillaise

Stéphane Richard espérait prendre la succession de Pablo Longoria au sein de l’European Football Clubs. Le président de l’OM a finalement subi une lourde défaite face à Olivier Létang : 5 voix contre 32. Si son entourage relativise, le résultat fait réagir les supporters marseillais.

Cette fois, le revers ne s’est pas joué sur une pelouse. Candidat pour remplacer Pablo Longoria au sein de l’European Football Clubs, Stéphane Richard a vu Olivier Létang remporter très largement le scrutin.

Le président du LOSC a recueilli 32 voix, contre seulement 5 pour le dirigeant de l’OM. Un écart sans appel qui prive Richard du siège visé et offre au patron lillois une victoire nette.

Pour la nouvelle direction marseillaise, qui doit encore faire ses preuves, le résultat constitue un nouveau contretemps. Mais en interne, l’heure semble davantage à la patience qu’à la remise en question.

« Nous savions que cela allait être très difficile »

Si l’OM n’a pas réagi officiellement, l’entourage de Stéphane Richard a livré sa lecture de cette défaite dans les colonnes de La Provence. Et le discours se veut mesuré.

« Nous savions que cela allait être très difficile. Il était tout de même important d’y être et de faire entendre notre voix. Nous sommes satisfaits d’avoir pu exposer la position de l’OM. On prend date », a confié un proche du président marseillais au quotidien régional.

L’OM présente donc cette candidature comme une première étape pour faire entendre sa position. Le score reste néanmoins sévère pour Stéphane Richard, qui n’a pas réussi à convaincre suffisamment face à Olivier Létang.

Le successeur de Pablo Longoria devra encore patienter avant de décrocher une place dans cette organisation influente du football européen.

Les supporters de l’OM entre ironie et agacement

Sur les réseaux sociaux, cette lourde défaite électorale n’est pas passée inaperçue. Certains supporters y ont vu une nouvelle occasion de pointer les difficultés marseillaises.

« Même là on se fait défoncer. C’est trop », a ainsi commenté Mr.Kaplan sur X.

D’autres relativisent l’importance de ce scrutin, tout en invitant Stéphane Richard à consacrer son énergie aux affaires du club.

« Il y a des défaites qui font mal et d’autres dont on s’en fiche. Perso, je m’en fiche royalement. Richard n’a aucune légitimité dans le foot et ses débuts à l’OM sont catastrophiques. Qu’il reste concentré sur le club », a réagi Obi_obiOM.

Des commentaires qui illustrent deux réactions : la frustration devant un résultat aussi déséquilibré et l’idée que les priorités du président marseillais se trouvent d’abord à l’OM.

Richard doit encore s’imposer dans le football

Arrivé dans le football il y a quelques mois, Stéphane Richard découvre aussi les rapports de force entre dirigeants. Ce scrutin en donne une illustration brutale : face à Olivier Létang, sa candidature a pesé bien peu dans les urnes.

Son entourage assure vouloir « prendre date ». Mais pour gagner en influence, le président marseillais devra désormais construire sa crédibilité dans la durée.

À Marseille, ce sont surtout ses décisions pour l’avenir du club qui seront scrutées. Après cette défaite à 32 voix contre 5, Richard a encore beaucoup à prouver.