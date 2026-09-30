FC Nantes : une autre bonne nouvelle est tombée pour Poirier pendant la trêve !

Dunkerque sera privé de son défenseur central Victor Mayela pour la réception du FC Nantes après la trêve internationale.

Les suspensions pourraient faire les affaires du FC Nantes après la trêve internationale. Alors que le Stade de Reims sera privé d’Armel Zohouri pour son déplacement à Nantes, le samedi 10 octobre, Dunkerque comptera également un suspendu pour affronter les Canaris une semaine plus tard.

Victor Mayela suspendu contre le FC Nantes

Expulsé lors du dernier match avant la trêve face à Pau (2-0), Victor Mayela a écopé de deux matchs de suspension par la commission de discipline de la LFP. Le défenseur central dunkerquois manquera ainsi les deux prochaines rencontres de l’USLD, d’abord contre Annecy puis face au FC Nantes. Une absence qui obligera le staff nordiste à revoir ses plans défensifs pour ces deux rendez-vous de Ligue 2.

Victor Mayela ne pourra donc pas être aligné face aux Canaris lors de la 12e journée de championnat. Le FC Nantes aura ainsi l’avantage d’affronter deux adversaires privés d’un joueur suspendu à son retour de la trêve internationale : Armel Zohouri avec le Stade de Reims, puis Victor Mayela du côté de Dunkerque. Deux absences dont les hommes de Grégory Poirier tenteront de profiter pour poursuivre leur remontée au classement.