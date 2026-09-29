Si le processus de vente va au bout au FC Nantes, les promesses d’un mercato vertueux cet hiver sont déjà engagées.

Le FC Nantes pourrait-il changer de visage dès cet hiver ? Après 19 années sous la direction de Waldemar Kita, le club nantais est désormais engagé dans un processus de vente beaucoup plus concret.

Une vente qui entre dans une phase décisive

Selon L’Équipe, des négociations avancées existent avec des investisseurs français et portugais, dans un dossier qui pourrait atteindre une valorisation proche de 100 millions d’euros. La prudence reste toutefois de mise : un accord définitif n’est pas encore signé.Le processus aurait franchi une nouvelle étape avec une phase de négociations exclusives. Cette période permet notamment aux deux parties d’examiner les documents juridiques et financiers du club, les contrats des joueurs, les engagements commerciaux ou encore les éventuelles garanties de passif.

Luc Dayan, spécialiste des opérations de reprise de clubs, estime qu’une fois cette étape suffisamment avancée, une vente peut être conclue relativement rapidement. « Quand le dossier est bien préparé, que les gens ont accès à tous les documents, qu’il y a des garanties de passif qui sont données, une telle vente peut prendre entre un et trois mois », explique-t-il à ICI Loire Océan. Un calendrier qui pourrait emmener le dossier jusqu’à la fin de l’année.

Le FC Nantes vers un nouveau visage au mercato ?

C’est précisément ce timing qui rend le dossier particulièrement intéressant. Si la vente était finalisée avant l’ouverture du mercato hivernal, les nouveaux propriétaires pourraient rapidement passer à l’action. Luc Dayan l’envisage clairement : « On peut imaginer que les repreneurs puissent, au moment du mercato d’hiver – parce que c’est ça le moment clé – faire du recrutement, changer la configuration de l’équipe… Donc c’est un timing qui me paraît correct. » Le mercato de janvier pourrait donc devenir le premier véritable levier sportif d’une éventuelle nouvelle direction. Mais cela ne signifie pas pour autant que Nantes prépare déjà un marché XXL. Tout dépendra des moyens réellement injectés par les repreneurs et de leur projet sportif.

Le contexte sportif donne en tout cas une importance particulière à cette fenêtre hivernale. Après sa relégation en Ligue 2, le FC Nantes cherche à reconstruire une équipe capable de retrouver rapidement l’élite. Un changement de propriétaire en cours de saison pourrait permettre aux nouveaux dirigeants d’identifier les manques de l’effectif avant de renforcer certains postes en janvier. Recruter, modifier certains équilibres ou préparer déjà la saison suivante : les possibilités seraient nombreuses. Mais l’ordre des priorités dépendrait évidemment du classement du FC Nantes au moment de la reprise.

100 millions d’euros : une valorisation qui fait débat

L’autre interrogation concerne le prix du FC Nantes. Une valorisation proche de 100 millions d’euros est évoquée dans les discussions, alors que d’autres informations ont fait état d’écarts importants entre les attentes de Waldemar Kita et certaines propositions initiales. Pour Luc Dayan, un montant de 100 millions peut effectivement paraître élevé mais l’ancien président du RC Lens rappelle qu’il est impossible d’évaluer un club uniquement à partir de son classement ou de son niveau actuel.

Les comptes, les engagements financiers et surtout la valeur des joueurs sous contrat doivent entrer dans l’équation. « Tout dépend de ce qu’il y a dans les comptes et tout dépend de ce qu’on appelle l’actif joueur », explique-t-il. Autrement dit, la valorisation finale dépendra aussi de la capacité du FC Nantes à présenter des actifs sportifs susceptibles de conserver une valeur importante sur le marché. Un scénario qui fait déjà rêver les supporters nantais.