FC Nantes : un pays du Golfe ou des Américains pour racheter le club, la réponse est tombée

Alors que les investisseurs du Golfe et américains avaient été évoqués dans le dossier du FC Nantes, une réponse particulièrement catégorique vient semer le doute sur leur présence dans les discussions.

« Ils n’ont jamais existé. » En quelques mots, Emmanuel Merceron a balayé la piste des investisseurs américains et du Golfe évoquée ces derniers jours autour du FC Nantes. L’insider a réagi à une publication affirmant que les capitaux du Golfe et les investisseurs américains seraient désormais décrochés de la course au rachat des Canaris, en rapport avec la rumeur très insistante du projet mené par Paulo Tavares.

Une sortie particulièrement catégorique, alors que le dossier de la vente du club nantais reste encore loin d’être officiellement bouclé.

Une piste du Golfe qui interroge

Ces dernières semaines, plusieurs noms et profils ont circulé concernant un possible rachat du FC Nantes. Parmi eux, l’hypothèse de capitaux venus du Moyen-Orient avait notamment été évoquée.

Waldemar Kita avait lui-même indiqué disposer de trois propositions pour le FC Nantes, sans dévoiler publiquement l’identité des différents candidats en raison de la confidentialité entourant les discussions.

Mais les dernières informations disponibles semblent plutôt orienter le dossier vers une autre solution. L’Équipe évoque désormais des discussions avancées avec un groupe composé d’investisseurs français et portugais, autour de l’ancien agent Paulo Tavares. Une offre proche de 100 millions d’euros aurait été formulée, même si aucun accord définitif n’est encore acté.

Emmanuel Merceron contredit donc la version évoquée

C’est dans ce contexte que la réponse d’Emmanuel Merceron prend une importance particulière. Là où la publication initiale parlait d’investisseurs du Golfe qui auraient simplement « décroché », l’insider affirme qu’ils n’auraient tout simplement jamais existé.

Pour l’heure, la piste qui semble avoir pris le plus d’épaisseur est donc celle portée par des investisseurs français et portugais. Le dossier n’est cependant pas encore officiellement finalisé.

Pour les supporters du FC Nantes, il faudra donc encore patienter avant de connaître l’identité du prochain propriétaire des Canaris.