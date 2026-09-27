PSG : Luis Enrique repris de volée par une recrue qui l’a déçu

Après des débuts encore discrets au PSG, Mika Godts a envoyé un message plein de sérénité à Luis Enrique après son but avec la Belgique contre l’Italie.

Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts connaît une adaptation progressive au PSG. Utilisé principalement comme joker par Luis Enrique, l’ailier belge n’a pas encore été titularisé et doit encore gagner sa place dans une attaque parisienne particulièrement concurrentielle. Récemment, plusieurs bruits de couloir ont rapporté que le technicien espagnol attendait davantage de sa recrue.

Mais Godts a parfaitement répondu sur le terrain avec les Diables Rouges. Titulaire face à l’Italie vendredi, le joueur de 21 ans a ouvert le score lors du succès belge (2-0), inscrivant ainsi son premier but avec la sélection.

Godts ne veut pas brûler les étapes

Après la rencontre, Mika Godts a affiché une grande confiance malgré son temps de jeu encore limité au PSG. « J’ai le temps, j’ai le temps. Le coach et le club croient en moi », a expliqué le joueur, qui assure ne ressentir aucune pression particulière.

L’ancien joueur de l’Ajax insiste surtout sur l’importance de son adaptation à Paris : « Je suis calme. J’essaie de jouer à un haut niveau et de faire de mon mieux. » Une attitude qui contraste avec les interrogations entourant ses premières semaines sous les ordres de Luis Enrique.

Le Belge entend également profiter de la concurrence et de l’expérience de ses nouveaux partenaires. « Je vois que mon niveau augmente beaucoup avec ce genre de joueurs », a-t-il expliqué, en évoquant notamment son apprentissage auprès des cadres offensifs parisiens.

Un message clair avant son retour à Paris

Son but contre l’Italie arrive donc au bon moment pour Godts. Sans réclamer publiquement davantage de responsabilités, le jeune ailier rappelle qu’il compte travailler pour progresser et gagner du temps de jeu. « J’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur », a-t-il conclu.

Après cette prestation avec la Belgique, Mika Godts va désormais retrouver le PSG avec un capital confiance renforcé. À lui de transformer cette dynamique internationale en arguments pour convaincre Luis Enrique de lui offrir davantage de minutes à Paris.