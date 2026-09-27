PSG : première grosse alerte pour Ferran Torres ?

Très performant depuis son arrivée au PSG, Ferran Torres a montré un visage bien plus inquiétant avec l’Espagne face à l’Angleterre (2-3).

Étincelant depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres faisait son retour en sélection espagnole pour la première fois depuis son but de la victoire en finale de la Coupe du monde 2026. Titulaire à la pointe de l’attaque de la Roja face à l’Angleterre, le néo-Parisien a pourtant connu une soirée beaucoup plus compliquée à Wembley. Malgré la victoire spectaculaire de l’Espagne (2-3), l’attaquant du PSG s’est surtout distingué par son manque d’efficacité devant le but.

Un retour compliqué avec l’Espagne pour Ferran Torres

Aligné dans l’axe de l’attaque espagnole, Ferran Torres a pourtant eu plusieurs opportunités de poursuivre sur sa très bonne dynamique du début de saison. Mais l’ancien joueur du FC Barcelone a notamment manqué deux grosses occasions en première période. D’abord mis en échec par James Trafford lors d’un face-à-face, le Parisien n’a ensuite pas réussi à trouver le cadre alors qu’il se trouvait une nouvelle fois en excellente position.

Une maladresse inhabituelle depuis son arrivée au PSG, où Ferran Torres s’est jusqu’ici montré particulièrement efficace devant le but. Remplacé avant l’heure de jeu, l’Espagnol a finalement assisté depuis le banc à la fin de rencontre renversante de sa sélection. Une soirée frustrante sur le plan individuel qui contraste donc avec ses performances réalisées sous les couleurs parisiennes depuis le début de la saison.

« C’était son frère jumeau et… il va apparaître aussi au PSG »

Depuis ce samedi soir, la prestation de Ferran Torres fait logiquement réagir aussi bien en Espagne qu’en France. Correspondant en Espagne pour RMC Sport, Edgar Groleau ne s’est notamment pas montré tendre avec l’ancien Barcelonais au moment de revenir sur sa performance à Wembley.

« C’était son frère jumeau et… il va apparaître aussi au PSG. Celui qui rate ses occasions… c’était la mauvaise version de Ferran Torres, que les supporters du PSG n’ont pas encore vue », a lâché le journaliste dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport.

Une sortie qui sonne également comme un avertissement pour les supporters du PSG. Depuis son arrivée dans la capitale, Ferran Torres montre pour l’instant principalement son meilleur visage, mais son manque d’efficacité a parfois constitué l’un de ses principaux défauts au cours de sa carrière. Reste désormais à savoir si cette soirée compliquée avec l’Espagne restera un simple accident ou si le Parisien connaîtra également ce type de passage à vide sous les couleurs du PSG.